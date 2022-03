Bez prądu w Radlinie. Sprawdź, gdzie 24.03 planowane są wyłączenia prądu lub awarie

Planowane wyłączenia prądu w Radlinie

Radlin: Głożyńska, parzyste od 198 do 216A

nieparzyste od 281 do 305, Rydułtowy: Marcina Strzody, parzyste od 46 do 50

nieparzyste od 131 do 143, Strefa Gospodarcza.

29.03 od godz. 10:00 do 14:00