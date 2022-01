Brawo policjanci z Wodzisławia. Zrobili zbiórkę karmy, kocy i kołder dla bezdomnych zwierzaków. Zobaczcie zdjęcia z przekazania

Jak informują w komendzie, taka akcja odbywa się w komendzie przynajmniej raz do roku. Podczas zbiórki zorganizowanej w komendzie, a także komisariacie w Radlinie udało się zebrać karmę dla pupili oraz akcesoria pozwalające im przetrwać zimę. Tym razem rzeczy ze zbiórki trafiły do wodzisławskiego Stowarzyszenia na Rzecz Zwierząt "Koty, Psy i My".