Gdzie możesz zjeść dobre lody w Radlinie? Które miejsca są polecane w sierpniu 2023?

W XVI wieku włoski architekt i kucharz odkrył, że kiedy zamknięty pojemnik z kremem mleczno-jajecznym zostanie umieszczony w naczyniu z solą i lodem zostanie on zamrożony i tak powstaną lody. Pierwsza prawdziwa lodziarnia pod nazwą Cafe Procope pojawiła się w 1686 roku we Francji.

W czasach po II wojnie światowej produkcja lodów rozwinęła się, a ich konsumpcja stała się popularna. We wczesnych latach tego okresu rzemieślnicy kręcili je w specjalnych maszynkach i układali w beczkach z solą i lodem. Nakładali je za pomocą łyżek na andruty lub wafle. Oferowane wówczas smaki prezentowały się skromnie. Zazwyczaj były to lody mleczne, śmietankowe, w sezonie także truskawkowe, czekoladowe lub z dodatkiem świeżych owoców. Z biegiem czasu powstawały nowe smaki, a ich produkcja rosła w siłę. Podawano je w waflowych pucharkach, zaczęły pojawiać się także lody w gałkach.

Maszyna Do Lodów Tajskich Maszynka Do Lodów

Które lody są najmniej kaloryczne?

Gdy chcemy zjeść lody zastanawiamy się zapewne ile mają kalorii i czy nie wpłyną negatywnie na naszą figurę. W zależności od tego, jaki jest to rodzaj lodów porcja 100 g zawiera około 200 kcl. Jedna gałka lodów waniliowych dostarcza około 130 kcl. Porównując to do innych deserów jest to niewiele. Dlatego też możemy bez obaw spożywać je w gorące letnie dni.

Zapewne najzdrowsze okażą się lody domowej roboty. Do tego można wykorzystać świeże owoce, jogurt lub wodę oraz dodatki, np. orzechy. Dodanie małej ilości cukru lub zdrowszego zamiennika przyniesie taki efekt, że kaloryczność spadnie.