Gdzie zjesz najlepsze lody w Radlinie? Polecane miejsca w czerwcu 2023

W XVI wieku włoski architekt i kucharz odkrył, że kiedy zamknięty pojemnik z kremem mleczno-jajecznym zostanie umieszczony w naczyniu z lodem i solą zmrozi się on i tak oto powstaną lody. Pierwsza prawdziwa lodziarnia o nazwie Cafe Procope pojawiła się w 1686 roku we Francji.

Już w starożytnych Chinach pisano o deserze z mleka, owoców i lodu. Tym wymyślnym rarytasem zajadali się też wybrane osoby zamieszkujące starożytny Rzym i Grecję. Ze względu na konieczność transportu lodu z wysokich partii górskich był to posiłek wykwintny i rzadko spotykany w formie współczesnego sorbetu.

Po wojnie produkcja lodów została rozwinięta na szeroką skalę. Rzemieślnicy Przyrządzali je w specjalnych maszynkach. Podawane były na andrutach lub waflach. Zaczęto sprzedawać także te na patyku. Lodziarnie w Radlinie powstawały w centrum i przy najbardziej ruchliwych ulicach. Lody można było dostać tylko w okresie letnim, dlatego też był to deser, na który czekano przez cały rok i cieszył się on dużym zainteresowaniem w sezonie.

Różnorodność rodzajów tego popularnego deseru jest duża. Latem na każdym kroku możemy zobaczyć lodziarnie podające lody z automatu, włoskie oraz amerykańskie, czyli tzw. świderki. Inną opcją są lody w gałkach. Do tego ciekawym zmrożonym deserem okażą się sorbety przyrządzane z wody i owoców.

Lody wegańskie są inne niż pozostałe pod tym względem, że nie posiadają w swoim składzie produktów odzwierzęcych. Są to najczęściej sorbety albo lody robione z wegańskich zamienników np. mleka kokosowego, sojowego lub z nerkowca z owocami. Mają takie same walory smakowe, jak te wykonane w sposób tradycyjny i z pewnością są bardzo zdrowe.

Lody włoskie robi się z mieszanek w proszku, które łączy się z wodą. Powstała masa zostaje zamrożona przez maszynę. Podaje się je w formie stożka w waflu. W procesie produkcji zostają napowietrzone, a ich temperatura jest wyższa niż pozostałych rodzajów lodów. Mają delikatną, kremową konsystencję. Najpopularniejsze są czekoladowe i śmietankowe, ale występują także np. truskawkowe, malinowe, pistacjowe. Do tego możemy poprosić o polewę w różnych smakach.

Jak prezentuje się kaloryczność lodów?

Kiedy sięgamy po lody myślimy o tym czy są kaloryczne i czy nie zaszkodzą naszej figurze. W zależności od tego, jakie są to lody porcja 100 g zawiera w sobie około 200 kcl. Gałka lodów waniliowych dostarczy nam około 130 kcl. W porównaniu do innych deserów jest to niewiele. Dlatego też możemy bez obaw zajadać się nimi w gorące letnie dni.

Z pewnością najbardziej zdrowe są lody domowej roboty. Do tego można wykorzystać świeże owoce, jogurt lub wodę oraz dodatki, np. orzechy. Dodanie mniejszej ilości cukru lub jego zamiennika spowoduje, że kaloryczność spadnie.