Nordic walking do 66 km od Radlina. Urokliwe ścieżki na weekend 29 - 30 lipca

Rozglądasz się za ciekawymi ścieżkami nordic walking w pobliżu Radlina? Wspólnie z Traseo mamy dla Ciebie garść propozycji na ten tydzień. Jeżeli to Twój początek z nordic walking, zacznij w weekend. W wolny dzień będziesz mieć więcej czasu, by oswoić technikę. Podpowiadamy, gdzie można się wybrać z Radlina na nordic walking. Tym razem znaleźliśmy ścieżki w odległości do 66 km od miasta. Przetestuj je i podziel się opinią z innymi.

Trasy nordic walking w pobliżu Radlina We współpracy z Traseo przygotowaliśmy 3 ścieżki nordic walking oddalone maksymalnie o 66 km od Radlina. Zobacz, czy trasa polecana przez innych użytkowników Traseo nadaje się również dla Ciebie. Przed marszem sprawdź prognozę pogody dla Radlina. 🌲🌤️ Trasa nordic walking: Bystra - Kozia Górka - Bystra Stopień trudności: 1.0

Dystans: 4,1 km

Czas trwania marszu: 2 godz. i 50 min.

Przewyższenia: 198 m

Suma podejść: 314 m

Suma zejść: 320 m Trasę do marszu z Radlina poleca Tusha Krótki spacer bardzo łatwym szlakiem z Bystrej na Kozią Górkę.

Nawiguj

Czy będzie dobra pogoda do marszu? Pogoda na weekend w Radlinie

🌲🌤️ Trasa nordic walking: Jogging w Pszczynie Stopień trudności: 1.0

Dystans: 4,94 km

Czas trwania marszu: 1 godz. i 39 min.

Przewyższenia: 16 m

Suma podejść: 58 m

Suma zejść: 50 m Trasę do marszu z Radlina poleca Dam.wlod

Proponowana trasa może być trasą biegową lub nordic walking.

Pszczyna to miasto położone w woj. śląskim, liczba mieszkańców wynosi ponad 26 tys.

Trasę zaczynamy na urokliwym rynku pszczyńskim otoczonym starannie odrestaurowanymi kamieniczkami z XVIII i XIX wieku. Warto zwrócić uwagę na ratusz - neorenesansowy budynek usytuowany w północnej pierzei rynku, przylegający do budynku zboru ewangelicko-augsburskiego. Od trzech wieków jest siedzibą władz miejskich. Z zabytkowej zabudowy Rynku należy zwrócić uwagę na budynek "Warty" z Bramą Wybrańców, kościoły - katolicki i ewangelicki oraz budynek dawnej winiarni, tzw. "Frykówkę". Z rynku wbiegamy w uliczkę prowadzącą do parku, skręcamy w lewo i dobiegamy do Zamku - dawnej rezydencji magnackiej. Wraz z zabytkowym parkiem krajobrazowym w stylu angielskim o powierzchni 156 ha tworzy zespół pałacowo-parkowy. Od 1946 zamek działa jako Muzeum Zamkowe w Pszczynie. W przeciwieństwie do wielu innych zamków i pałaców na Śląsku, zniszczonych na skutek działań II wojny światowej i bezpośrednio po niej, w Zamku w Pszczynie zachowało się około 80 % oryginalnego wyposażenia i meble z przełomu wieków XIX/XX, które sprawiają, że jest on obecnie jednym z najcenniejszych zabytków architektury rezydencjonalnej w Polsce. Kierujemy się alejkami parku w kierunku pola golfowego, a następnie dobiegamy do Parku Zwierzyniec, gdzie od 2008 r. działa Pokazowa Zagroda Żubrów Pszczyńskich. Na terenie 10 hektarów obecne są poza żubrami: muflony, jelenie, daniele i sarny. Wbiegamy z powrotem do parku i kontynuujemy bieg po parkowych alejkach. Trasę kończymy wychodząc na Rynek przez Bramę Wybrańców - to powstała w 1687 roku najstarsza, zachowana do dziś w niezmienionej formie część kompleksu zamkowego w Pszczynie. Usytuowana w pd.-zach. części rynku. Mieściła pomieszczenia dla straży zamkowej. Żołnierze do straży, wybierani przez Promnitzów spośród chłopów z podległych im włości, byli nazywani właśnie "wybrańcami". Pszczyńscy "wybrańcy" strzegli zamku do 1875 r.

Nawiguj

🌲🌤️ Trasa nordic walking: Spacer 4 po Segiecie. Stopień trudności: 1.0

Dystans: 11,25 km

Czas trwania marszu: 1 godz. i 34 min.

Przewyższenia: 108 m

Suma podejść: 1 989 m

Suma zejść: 2 016 m Maykelt poleca trasę mieszkańcom Radlina

Kolejny spacer po Segiecie - rezerwacie buków.

Nawiguj

Traseo.pl to portal oraz darmowa aplikacja mobilna na urządzenia z systemami android lub iOS. Znajdziesz tu ponad 200 000 tras! Możesz nagrywać własne ślady podczas wycieczek lub podążać trasami pozostałych użytkowników. Szukaj inspiracji wycieczkowych. Rób zdjęcia, dodawaj opisy, a później wyślij zapisaną trasę na Traseo.pl. Będziesz mieć możliwość dodatkowej edycji danej trasy. Możesz również podzielić się nią z innymi użytkownikami Traseo lub zachować jako prywatną tylko dla siebie. Sprawdź wszystkie możliwości Traseo, zainstaluj aplikację i ruszaj na szlak!

Nordic walking - co to? Nordic walking jest coraz chętniej wybierany przez różne grupy wiekowe. Czym jest ten sposób aktywności? Nordic walking to prosty trening z wykorzystaniem specjalnych kijków. Chociaż brzmi banalnie, ten trening wymaga odpowiedniej techniki, by był skuteczny. Poprawne wykonywanie treningu może przynieść zadowalające efekty. To ciekawy sposób na spędzanie wolnego czasu, szczególnie jeśli lubisz spacerować. Marsz z kijkami przyniesie więcej efektów, niż zwykły spacer. Nordic walking może pomóc w zrzucenie zbędnych kilogramów. Ważne by do nordic walking wybrać dedykowane do tej aktywności kijki, ponieważ różnią się one od zwykłych trekkingowych kijków. Różnią się budową, rękojeścią oraz obecnością pasków. Możemy wybrać kijki: z włókna szklanego

aluminiowe

z włókien węglowych

Warto zapoznać się z różnymi rodzajami i dopasować coś odpowiedniego dla siebie. Trzeba pamiętać również o tym, by dopasować kijki do swojego wzrostu. Jeśli stoimy wyprostowani i trzymamy kijek w dłoni to pomiędzy przedramieniem i ramieniem powinien utworzyć się kąt prosty. Możemy również zdecydować się na kijki z regulowaną długością. Kto może uprawiać nordic walking? Ogromną zaletą tego sportu jest to, że może go uprawiać niemal każdy. Jest to bezpieczny rodzaj aktywności, a dodatkowo marsz z kijkami odciąża stawy kolanowe, biodrowe oraz stóp. Jest to więc bardzo dobry wybór dla osób starszych. Gdyż wystąpienie kontuzji jest bardzo rzadkie, oczywiście przy zachowaniu odpowiedniej techniki.

Jak rzeszowianie spędzają wakacje