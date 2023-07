Prasówka 16.07.2023 z całego tygodnia w Radlinie. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

ROZRYWKA. Zbliża się szalony weekend pełen atrakcji! W programie kina plenerowe, darmowe koncerty, festyny i inne imprezy spośród których każdy znajdzie coś dla siebie i to zupełnie ZA DARMO! Między 14-16 lipca w województwie śląskim niebo rozbłyśnie gwiazdami, które umilą nam ten wakacyjny czas. W naszej galerii zebraliśmy dla Was najciekawsze propozycje, a wśród nich koncerty Krzysztofa Cugowskiego, Pięknych i Młodych, gościa od Sacrum i Pana, który cale nie jest taki miły, ale wie, jak poderwał małolatki. Sprawdź koniecznie i zaplanuj swój weekend z gwiazdami!

Od sołeckich, parafialnych, przez gminne, powiatowe aż do wojewódzkich i ogólnopolskich co roku rolnicy obchodzą dożynki. To tradycyjne podziękowanie za zebrane plony. Zbieramy daty dożynek wojewódzkich w 2023 roku i podpowiadamy, dokąd wybrać się, by zobaczyć najpiękniejsze wieńce, występy zespołów ludowych i koncert zaproszonej gwiazdy. W programie tradycyjnie są też wręczenia medali i statuetek dla zasłużonych rolników.

Kontrowersje wokół planowanego centrum dystrybucyjnego Lidl Polska w Gietrzwałdzie.

W Gietrzwałdzie, miejscowości znanej z Objawień Maryjnych, ma powstać nowe centrum dystrybucyjne sieci handlowej Lidl Polska. Ta decyzja wywołała gorącą dyskusję w społeczności lokalnej. Kościół utrzymuje dystans, nie angażując się w sprawę, jednak wójt oraz niektórzy mieszkańcy widzą w tej inwestycji korzyści finansowe. Z drugiej strony, grupa przeciwników wyraża swoje obawy, odwołując się do historycznego tła wsi oraz jej patriotycznej tradycji.