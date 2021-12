Prasówka Radlin 1.12.2021 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Radlinie nie minęło Cię nic ważnego

W dzieciństwie z zapartym tchem śledziliśmy przygody Muminków, baliśmy się Buki oraz czekaliśmy na to, co wymyślą przyjaciele ze Stumilowego Lasu. Równie fascynujące były smakołyki, którymi zajadali się nasi ulubieńcy, znani z dobranocek i książek. Naleśniki przygotowywane w wannie przez Mamę Muminka, śmiercionośne ciasto od piratów i Kapitana Haka, czy biszkopciki Ani z Zielonego Wzgórza. Przyjrzeliśmy się 8 potrawom, które przypominają nam dzieciństwo.

Magiczne! Zobacz jak wyglądają nocą Katowice, Chorzów, Zabrze, Dąbrowa Górnicza, Gliwice... Te wyjątkowe zdjęcia z drona, zrobiono w listopadzie w tego roku. A co tam znajdziecie? Jarmark Bożonarodzeniowy, parki świateł, jurajskie zamki czy charakterystyczne budowle z regionu.

Szukasz pomysłu na przekąskę do chrupania przed telewizorem? Mamy dla Ciebie przepis na pyszne i chrupiące pieczone ziemniaki z czosnkowym sosem. Swoją chrupkość zawdzięczają specjalnej bezglutenowej panierce z mąki kukurydzianej. Taka przekąska z pewnością umili wieczorne maratony filmowe. Sprawdź, jak prosto możesz przygotować zdrową przekąskę do podjadania zamiast chipsów. Wypróbuj nasz przepis.

Dziś w Polsce mamy CZARNY REKORD - największą liczbę zgonów trwającej właśnie IV fali pandemii. Minionej doby zmarło aż 526 osób! Aż tylu zgonów z powodu COVID, nie było w Polsce od 28 kwietnia. We wtorek 30 listopada, nowych zakażeń mamy 19 074 - to o ok. 5 proc. mniej, niż w ubiegły wtorek! Jak wygląda sytuacja w woj. śląskim?

Jesteś freelancerem, ale nie potrafisz skupić się na pracy w domu? Nie masz wystarczającej przestrzeni, albo po prostu chcesz się wyrwać z przytulnych czterech ścian? Coworking, czyli biura na wynajem może być idealnym rozwiązaniem. Codziennie, lub raz na jakiś czas wychodzisz jakbyś pracował na etacie, umawiasz spotkania z kontrahentami, masz do dyspozycji wszystko, czego potrzebujesz. Czym właściwie jest coworking, skąd się wziął i czy się opłaca?