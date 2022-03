Prasówka Radlin 22.03.2022 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Radlinie nie minęło Cię nic ważnego

Trudno w to uwierzyć! Skarpety w sandałach, krótka spódniczka na mrozie, przezroczyste legginsy, a pod nimi stringi - to tylko niektóre z przykładów, oczywiście... tych najbardziej oryginalnych. Wszak o gustach się nie rozmawia. Więc jak Śląskie ubiera się na co dzień? Oj, bywa różnie. Zobacz te zdęcia.

Jak zwykle do końca roku trzeba rozliczyć się z fiskusem z podatku dochodowego za poprzedni - 2021 rok. Osoby, które uzyskiwały w ubiegłym roku dochody, od których zaliczki pobierał i wysyłał do urzędu skarbowego płatnik, z reguły mają roczne zeznanie przygotowane przez urząd skarbowy w Internecie. W takim przypadku mogą nawet nic nie robić. Zeznanie przygotowane przez fiskusa z końcem kwietnia zostanie uznane za zaakceptowane „z automatu”. Warto jednak sprawdzić, czy wszystko jest zgodne ze stanem rzeczywistym. Poza tym, jeśli mamy prawo do ulg lub preferencji, warto tak przygotowane zeznanie skorygować — to sposób na zwrot podatku, czasami nawet w znaczących kwotach.