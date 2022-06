Prasówka Radlin 30.06.2022 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Radlinie nie minęło Cię nic ważnego

Posiadanie psa lub kota, to wielka radość, ale i odpowiedzialność. O ile zajęcie się pupilem w i przy domu, to jedna sprawa, o tyle kolejną jest jego przetransportowanie, gdy zajdzie taka potrzeba. Jak wygląda podróż ze zwierzęciem? Co należy spakować i jak przygotować samochód do transportu psa lub kota – odpowiemy w naszym materiale. Zapraszamy