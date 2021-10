Prasówka Radlin 30.09.2021 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Radlinie nie minęło Cię nic ważnego

Co myślicie o ozdobach świątecznych we wrześniu? Bombki, choinki i mikołaje są już dostępne w sklepach TEDi. Skusicie się? Kliknij w „zobacz galerię".

Domy do 70 m2 wkrótce będzie można stawiać bez pozwolenia na budowę. Nie cichną jednak kontrowersje wokół nowego rozwiązania. Jak podaje Ministerstwo Rozwoju i Technologii, budowa domu będzie możliwa tylko w promieniu 200 m od istniejącej zabudowy. Z kolei zdaniem ekspertów właściciel takiego domu może mieć problem ze sprzedażą nieruchomości.

Ponad 2000 produktów w cenach obniżonych nawet do 70 procent! W Decathlonie taniej kupimy teraz m.in. kurtki narciarskie, odzież termoaktywną, polary, czapki, czołówki oraz wiele innych produktów. Sprawdź, co można kupić i za ile. Kliknij w „zobacz galerię".

Prasówka 30.09 Radlin: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Radlinie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Fajne KARTKI na DZIEŃ CHŁOPAKA 2021. Na ten dzień z utęsknieniem czekało wielu chłopaków - dziś DZIEŃ CHŁOPAKA 2021! Oj nie sprawmy im zawodu - drobny prezent, życzenia, czy wysłana kartka to zawsze wspaniały gest, który każdy chłopak doceni. W naszej galerii prezentujemy najciekawsze kartki z życzeniami na DZIEŃ CHŁOPAKA - do pobrania i wysłania SMS-em, czy przez Messengera. Tak więc do dzieła!