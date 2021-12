Prasówka Radlin 30.12.2021 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Radlinie nie minęło Cię nic ważnego

ŚLĄSKIE. W środę 29 grudnia Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że minionej doby zarejestrowano 15 571 nowych zakażeń - to mniej o 14 proc. niż w ubiegłą środę! Więcej jest jednak zgonów, niż w ubiegłym tygodniu - aż 794. Jak wygląda sytuacja w woj. śląskim?

Sylwester i powitanie Nowego Roku to magiczna noc. Większość osób tego wieczoru bardziej liberalnie podchodzi do hałasów dochodzących z mieszkań świętujących sąsiadów. W polskim prawie pojęcie „ciszy nocnej” nie jest uregulowane i stanowi jedynie określenie zwyczajowe. Sprawdź jednak, co musisz wiedzieć, żeby sylwestrowa domówka nie zakończyła się mandatem! Jak świętować, żeby nie przeszkadzać sąsiadom podpowiada adwokatka, Joanna Wajsnis.