Prasówka z całego tygodnia 18.06.2023 w Radlinie. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Przegląd tygodnia: Radlin, 18.06.2023. 11.06 - 17.06.2023: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Bez lilak to jeden z najczęściej uprawianych krzewów. Kochamy je ze względu na wspaniałe i cudownie pachnące kwiaty. Zaletą są też małe wymagania i łatwość uprawy. Jednak, jeśli chcemy, by nasze bzy obficie i regularnie kwitły, musimy je przycinać. Nie jest to trudne, ale trzeba zwrócić uwagę na termin oraz sposób cięcia.

1 lipca 2023 roku w Polsce zostanie odwołany stan zagrożenia epidemicznego. Rozporządzenie Ministerstwa Zdrowia to zapowiedź zmian, które dotyczą wszystkich mieszkańców Polski. O jakie zmiany chodzi?