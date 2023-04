Prasówka z całego tygodnia 23.04.2023 w Radlinie. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Przegląd tygodnia: Radlin, 23.04.2023. 16.04 - 22.04.2023: top 3 artykuły

Czy często pozostawiasz swoje urządzenia podłączone do prądu, gdy idziesz spać lub opuszczasz dom na dłuższy czas? Jeśli tak, to powinieneś wiedzieć, że takie zachowanie może prowadzić do szeregu problemów, w tym do podwyższenia rachunków za energię elektryczną oraz ryzyka pożaru. Niemniej jednak, istnieją również argumenty przemawiające za pozostawieniem niektórych urządzeń podłączonych do prądu na noc.

Drugi dzień IV Międzynarodowego Szczytu Klimatycznego TOGETAIR 2023 otworzył Profesor Piotr Wachowiak, Rektor Szkoły Głównej Handlowej. - Stoimy na granicy destabilizacji gospodarczej, która jest ściśle powiązana ze zmianami klimatycznymi, dlatego potrzebujemy podejmowania szybkich i trafnych decyzji. Niezbędna jest edukacja klimatyczna, która uświadomi ludziom, jakie zmiany zachodzą w środowisku naturalnym i jakie mogą być konkretne konsekwencje, jeśli nie podejmiemy działań na rzecz neutralności energetycznej.