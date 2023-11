Prasówka z października 2023. Sprawdź, co działo się w Radlinie. Czy jesteś na bieżąco?

Zbliża się sezon świąteczny, a w wielu miastach Polski trwają przygotowania do barwnych kiermaszy. Jednym z najpopularniejszych jest Jarmark Bożonarodzeniowy we Wrocławiu. Kiedy będzie można poczuć atmosferę świąt Bożego Narodzenia i podziwiać udekorowane stoiska w centrum miasta?

Wybory 2023: Frekwencja. Znamy już najnowsze informacje dotyczące frekwencji na wyborach parlamentarnych 2023. Do godziny 17 w całej Polsce zagłosowało 57,54 proc. osób uprawnionych do głosowania. W województwie śląskim udział w wyborach wzięło 57,49 proc. uprawnionych wyborców. To o 11,27 punktów proc. więcej niż podczas poprzednich wyborów! Zobacz, ile osób do tej pory zagłosowało w Twoim mieście lub powiecie!