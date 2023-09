Prasówka z Radlina 15.09.2023. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 14.09, w Radlinie. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Posiadłości rodem z Hollywood w Śląskiem! To są NAJDROŻSZE domy do kupienia w regionie! Stoją w Katowicach, Rybniku, Gliwicach, Bielsku...”?

Prasówka Radlin 15.09: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Posiadłości rodem z Hollywood w Śląskiem! To są NAJDROŻSZE domy do kupienia w regionie! Stoją w Katowicach, Rybniku, Gliwicach, Bielsku... Posiadłości rodem z Hollywood w Śląskiem! Część z nich jest zlokalizowana głęboko w Beskidach, a jeszcze inne w centrach miast. Jak mieszkają najbogatsi ludzie w woj. śląskim? Piękne rezydencje, luksusowy styl, wielkie ogrody, sauna i basen... - to standard, jednak czasami mamy do czynienia z tradycyjnymi wnętrzami. Co ciekawe na posiadłości za grube miliony nie brakuje kupców. Jak wygląda obecnie rynek nieruchomości luksusowych w woj. śląskim? Sprawdź oferty w naszej galerii!

📢 Paweł Kowal, Koalicja Obywatelska – najważniejsze informacje „To się wszystko bierze z tego polskiego populizmu, ponieważ to się wzięło z tego paplania w Polsce, że każdy, kto ma inne zdanie na forum europejskim i na przykład je wyrazi w Parlamencie Europejskim, to jest zdrajcą. Ja od początku mówiłem, że to są głupoty”. (Paweł Kowal: O sporze między Różą Thun a Ryszardem Czarneckim, wypowiedź z dnia 19 stycznia 2018 r.).

📢 Sławomir Nitras, Koalicja Obywatelska – najważniejsze informacje „Uważam, że za naszego życia katolicy w Polsce staną się mniejszością. Dobrze, żeby to się stało w sposób niegwałtowny, racjonalny, a nie na zasadzie pewnej zemsty. Na zasadzie: to jest uczciwa kara za to, co się stało. Musimy was opiłować z pewnych przywilejów”. (*wypowiedź Sławomira Nitrasa podczas Campusu Polska Przyszłości w Olsztynie 29.08.2021 r.).

ZOBACZ KONIECZNIE Tych zwierząt możesz już nie zobaczyć

iPolitycznie - B. Kownacki o filmie Holland