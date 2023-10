Prasówka z Radlina 16.10.2023. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Na antenach TVP rozpoczął się wieczór wyborczy i referendalny 2023. Relacje z przebiegu głosowania oraz komentarze ekspertów śledzić można już od godziny 20:00 w TVP INFO, a od 20:55 również w TVP1 i TVP Polonia, dodatkowo na TVP VOD i TVP GO.

Poznaliśmy dane o frekwencji w wyborach parlamentarnych 2023 w całej Polsce oraz w poszczególnych powiatach. Dotychczas w całym kraju do urn wyborczych poszło 22,59 proc. uprawnionych do głosowania. W województwie śląskim lokale odwiedziło 22,57 proc. uprawnionych wyborców. Wyniki frekwencji w referendum odbywającym się jednocześnie z wyborami nie są podawane do publicznej informacji.

W niedzielę rano w lokalu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 183 na łódzkim osiedlu Retkinia zmarła jedna z głosujących osób. Nie spowodowało to zamknięcia lokalu, bo członkowie komisji uznali, że - z uwagi na wczesną porę - to wydarzenie nie miało wpływu na przebieg wyborów - poinformował członek Okręgowej Komisji Wyborczej w Łodzi Robert Sira.