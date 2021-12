Przegląd prasy 10.12.2021 Radlin. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Radlina

ZAKUPY. W czwartek, 9 grudnia, Lidl otworzył swój drugi obiekt w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Radlińskiej 26. Otwarcie nastąpiło o godzinie 6:00. Na klientów czeka specjalne ceny promocyjne. Zobaczcie, co i za ile można kupić

Prasówka 10.12 Radlin: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Radlinie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Niemal 7 na 10 pracowników jest zdania, że skrócenie tygodnia pracy do 4 dni wpłynęłoby pozytywnie na ich zdrowie. Zdaniem ekspertów, skrócenie tygodnia pracy wymagałoby czasu, ale doświadczenia związane z pracą zdalną pokazują, że Polacy są w stanie szybko i sprawie dostosować się do zmian. - Są jednak zawody i branże, w których takie rozwiązanie byłoby dużym utrudnieniem. Są to przede wszystkim zawody opierające się na pracy fizycznej- tłumaczy w rozmowie z Agencją Informacyjną Polska Press ekspertka.