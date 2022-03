Przegląd prasy 11.03.2022 Radlin. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Radlina

etui do ipada mini, chroni ekran i tył urządzenia.…

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Radlinie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Wiosna przebija się do nas promieniami słońca i ciepłą, jak na ten okres, temperaturą. Pierwsze przebiśniegi i krokusy już są, ptaki ochoczo ćwierkają na drzewach, pora więc zabrać się za pierwsze prace, które przygotują ogródek lub działkę na prawdziwy rozkwit zieleni. Co należy wykonać w pierwszej kolejności?

NIERUCHOMOŚCI w woj. śląskim. Domy i mieszkania na licytacjach komorniczych w regionie są do kupienia po okazyjnych cenach. Od dawna istnieje możliwość nabycia nieruchomość w cenie znacznie obniżonej w stosunku do cen rynkowych jakie podają biura nieruchomości. To szansa kupna mieszkania lub domu z licytacji komorniczej, która jest publiczną sprzedażą nieruchomości dłużnika. Zobacz jakie nieruchomości możesz nabyć za obniżoną cenę!