Przegląd prasy 26.08.2020 Radlin, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Radlina

Prawie co drugi Polak otwarcie przyznaje się do kłamania na rozmowach kwalifikacyjnych. Jednak tylko 1 na 4 nieuczciwych kandydatów został przyłapany na mówieniu nieprawdy.

Skąpe stroje kąpielowe zaczęły się pojawiać na plażach sto lat temu. Przedwojenna moda plażowa była rewolucyjna - pojawiły się po raz pierwszy bardzo kobiece stroje, odsłaniające uda, ramiona, co wcześniej przez całe dekady było nie do pomyślenia.

1 września dzieci i młodzież wrócą do szkół. Placówki nie będą miały jednak wiele wspólnego z tymi, które dobrze znali. Będą obowiązywały w nich nowe zasady. Mało tego, w zależności od szkoły mogą znacznie różnić się od siebie. Wszystko przez to, że ogólne reguły nie są zbyt precyzyjne, a te szczegółowe dyrektor każdej szkoły może ustalić indywidualnie. Zadanie jest tym trudniejsze, że część powiatów objętych została strefami szczególnego zagrożenia transmisją SARS-CoV-2.

Rząd nie zdecyduje się na poszerzenie od środy listy krajów objętych zakazem lotów, ma to nastąpić dopiero za tydzień, 1 września - czytamy na Polsatnews.pl. Turyści, którzy planują powrót do Polski we wrześniu muszą liczyć się z dużymi utrudnieniami lub dwutygodniową kwarantanną. Poniżej lista państw, z których nie będzie można bezpośrednio przylecieć do Polski.