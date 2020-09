Przegląd prasy 3.09.2020 Radlin, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Radlina

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 3.09.2020, w Radlinie. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Taka będzie zima 2020/21. Mamy pierwszą prognozę pogody! Zobaczcie [4.09.2020 r.]”?

Prasówka Radlin 3.09: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Taka będzie zima 2020/21. Mamy pierwszą prognozę pogody! Zobaczcie [4.09.2020 r.] Synoptycy już analizują modele pogodowe i wskazują na długoterminowe prognozy dotyczące nadchodzącej zimy? Jaką pogodę zapowiadają na nadchodzącą zimę? Czy tym razem możemy liczyć na białe święta? Czy znowu szykuje się bardziej jesienna aura? Sprawdźcie pierwsze prognozy na zimę 2020/21. 📢 Piłkarze Ekstraklasy wybrali najlepsze i najgorsze murawy. Kto ma dywan, a kto klepisko? [RANKING] Piłkarze grający w PKO Ekstraklasie kolejny raz ocenili najbardziej i najmniej zadbane murawy. Zawodnicy oceniali je w skali od 1 do 5 (ocena "1" oznacza fatalny stan murawy, a "5" - świetny). Ze wszystkich głosów wyliczono średnią, dzięki czemu powstały tabele muraw Ekstraklasy za sezon 2019/20. Sprawdźcie klasyfikację!

📢 Kupno mieszkania? Negocjuj, a obniżysz cenę nawet o 5 proc. Ale nie wszędzie W II kwartale 2020 r. właściciele mieszkań byli całkiem skłonni do negocjacji cenowych. W rezultacie skrócił się też czas potrzebny na sprzedanie lokalu. 📢 Te znaki zodiaku to świetni rodzice! Zobacz, czy dobrze sprawdzisz się w tej roli. Znak zodiaku powie, jakim rodzicem jesteś Czy każdy może być dobrym rodzicem? Wystarczą chęci, zaangażowanie i otwartość, by świetnie sprawdzić się w tej roli. Dla dzieci ich mama i tata będą całym światem i najlepszymi rodzicami na świecie, ale czy naprawdę każdy się do tego nadaje? Z punktu widzenia astrologii – niekoniecznie. Zobacz, które znaki zodiaku to świetni rodzice, a które radzą sobie gorzej z wychowaniem dzieci. Sprawdź, jakim rodzicem jesteś (lub będziesz)!

📢 Niemożliwe budynki Erwina Wurma. Zobacz zabawne i zaskakujące dzieła austriackiego artysty To nie grafiki komputerowe – tych niesamowitych budynków można dotknąć. Powstały w szalonej wyobraźni austriackiego rzeźbiarza. 📢 Gigantyczne promocje w Media Markt. Co teraz kupicie taniej? [03.09.2020] Media Markt przygotował dla swoich klientów spore obniżki. Taniej kupicie zarówno drobny, jak i duży sprzęt AGD. W dół poszły ceny ekspresów do kawy, odkurzaczy, robotów kuchennych i wielu innych produktów. Zobaczcie najlepsze promocje w sklepach Media Markt. Oto lista! 📢 Ministerstwo Klimatu wprowadza program "Czystość plus". Wyższe kary za zaśmiecanie oraz pomysły na obniżenie kosztów gospodarowania odpadami Rząd chce otworzyć gminom furtkę do zmniejszenia frakcji odpadów segregowanych, z pięciu do trzech. Zaproponowane zmiany mają obniżyć koszty funkcjonowania systemu, a tym samym być korzystne dla przeciętnego „Kowalskiego”. - To zawracanie kijem Wisły – komentują samorządowcy. - Nie po to uczyliśmy mieszkańców segregacji, by teraz wracać do dawnych przyzwyczajeń.

📢 Kosmos w oczach: niezwykłe makro fotografie oczu zwierząt. Wyglądają jak mgławice lub nieznane planety Są światy, o których nie śniło się największym filozofom. I wcale nie mówimy tu o odległych galaktykach, lecz o tym, co mamy pod ręką. Okazuje się, że przyjrzenie się z bliska czemuś tak normalnemu, a zarazem tak niezwykłemu jak oko zwierzęcia, pozwala odkryć zupełnie nieznane obrazy. Dowodzi tego armeński artysta, który na swoich makro fotografiach ujawnia cuda, jakich nikt się nie spodziewał. Magnetyczne zdjęcia zachwycają, przerażając zarazem. 📢 Punkt zapalny Koniec z nieprzyjemnym uczuciem pieczenia, „parciem” na pęcherz i koniecznością nadmiernie częstych wizyt w toalecie. Dzięki FEMANNOSE® N odzyskasz komfort

i zapomnisz, co to zapalenie pęcherza. 📢 Tę historię napisano w Kielcach. Jest film o kulisach skazania i uniewinnienia Tomasza Komendy. Wstrząsający [ZDJĘCIA] Film "25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy" chwyta za gardło, wzrusza, wywołuje łzy. I chociaż jest oskarżeniem polskiego wymiaru sprawiedliwości to napawa optymizmem. Może nie tak wielkim, bo chociaż tytułowy bohater zostaje uniewinniony, to reszta spraw ciągnie się. W Warszawie w środę odbyła się premiera dla zaproszonych gości - byliśmy na niej i jako jedni z pierwszych zobaczyliśmy film. Scenariusz do niego napisał kielczanin Andrzej Gołda.

📢 Tabletki na zmianę płci. Którą wybierzesz ty MEMY. Gigantyczna wtopa RPD o edukatorach seksualnych. Mikołaj Pawlak pod ostrzałem internautów Tabletka na zmianę płci w rękach edukatorów seksualnych - to wizja, którą nakreślił Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak na antenie TVN24. Pawlak mówił, że w Poznaniu zdarzały się sytuacje, gdy edukatorzy seksualni podawali dzieciom środki farmakologiczne w celu zmiany płci. Po słowach Pawlaka w internecie rozpętała się burza, a internauci stworzyli memy o tabletkach na zmianę płci. Obejrzyj je w galerii.

📢 Elektryczny autobus PKS na testach w powiecie wodzisławskim W powiecie wodzisławskim na liniach powiatowych obsługiwanych przez PKS w Raciborzu będzie kursował elektryczny autobus marki SOR. Pojazd czeskiego producenta będzie testowany przez trzy tygodnie.

