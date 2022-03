Przegląd prasy 7.03.2022 Radlin. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Radlina

„Rosjanie ściągnęli do miejscowości w okolicach Kijowa dużą liczbę wojsk. W następnych dniach najprawdopodobniej Władimir Putin podejmie próbę zajęcia stolicy Ukrainy” – ocenił doradca szefa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Ukrainy, Wadym Denysenko.

Trwa jedenasty dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Wojska rosyjskie ostrzeliwują już otoczone lub oskrzydlone miasta, dopuszczają się też kolejnych zbrodni wojennych. Cały czas bombardowany jest Charków, gdzie niszczone są m.in. osiedla mieszkaniowe. W rejonie Kijowa trwają walki w Irpieniu, Hostomlu i Makarowie. Sama stolica przygotowuje się do obrony przed zmasowanym atakiem. W Mikołajowie na południu sytuacja jest kontrolowana przez siły ukraińskie. Rosjanie oblegają w obwodzie donieckim dwa miasta - Mariupol i Wołnowachę. W Czernihowie walki trwają na przedmieściach oraz w kierunku na Kijów. Trudna sytuacja panuje w zajętym przez Rosjan Chersoniu, gdzie wyłączono telefonię komórkowa. W zachodnich regionach Ukrainy panuje względny spokój.

Polacy chcą bronić swojego kraju, w razie jakiegokolwiek kryzysu. W związku z wojną na Ukrainie coraz więcej chętnych zgłasza się do Wojsk Obrony Terytorialnej. Przypominamy co zrobić, by zostać terytorialsem oraz ile można zarobić, służąc w formacji. Zobaczcie, jak się zgłosić oraz ile wynosi uposażenie.