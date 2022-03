Przegląd prasy 9.03.2022 Radlin. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Radlina

Fani tureckich seriali mają kolejny powód do radości. Na Netfliksie jest już dostępna nowa produkcja "Midnight at the Pera Palace". Główną rolę kobiecą w ośmioodcinkowym serialu powierzono aktorce Hazal Kayi. Nie od dziś wiadomo, że jest piękną i bardzo utalentowaną kobietą. Co jeszcze warto o niej wiedzieć?