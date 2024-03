Przegląd prasy z Radlina. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 12.03.2024

TAURON. Wyłączenia prądu w woj. śląskim! W dniach od 11 do 15 marca 2024 r. przeprowadzone zostaną planowane czasowe wyłączenia dostaw prądu w naszym regionie! Nawet do 10. godzin - aż tyle wyniesie maksymalna przerwa w dostawie energii! Gdzie dokładnie i kiedy? Publikujemy w galerii szczegółowy wykaz Tauronu - miasto, ulica i termin!

Najlepsza drzemka to taka, po której nie wiesz, który mamy rok i jak się nazywasz. A co, jeśli zdarzy się ona w pracy? Cóż, to zależy od tego, czy zostaniesz przyłapany, czy nie. Dziś jednak wszyscy szefowie powinni przymknąć oko na takie incydenty, gdyż obchodzimy właśnie Światowy Dzień Drzemki w Pracy! Zobaczcie najzabawniejsze memy o drzemkach, ale tez o szefach i odchodzącej już do lamusa kulturze pracy ponad siły.