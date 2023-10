Przegląd prasy z Radlina. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 26.10.2023

Tegoroczne Dni Otwarte na Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach odbyły się w dniach 18-19 października br. i były znakomitą okazją do poznania przestrzeni, infrastruktury, a także możliwości, jakie codziennie oferuje uczelnia. Była to również okazja do spędzenia czasu w gronie wspólnoty akademickiej i podzielenia się swoja pasją i kreatywnością. Nie zabrakło inspirujących wykładów, warsztatów oraz wystaw. W tym roku ogromną popularnością cieszyło się audiowizualne wydarzenie "TRANSCRIPT" przygotowane przez Jakuba Stelmacha, które stanowiło doskonałe zwieńczenie tych dni, dostarczając widzom unikalnych wrażeń artystycznych i refleksji nad relacją między naturą a matematyką.

Ziemniak to obok cebuli jedno z ukochanych warzyw w Polsce. Jemy je i lubimy pod każdą postacią. Frytki to jedna z nich. Jak je zrobić, żeby smakowały jak w ulubionych fast foodach? To proste! Wystarczy włożyć je do słoika, zalać colą i cieszyć się ich niesamowitym smakiem. Zobacz, jak zrobić ciepłą przekąskę na jesienne wieczory.