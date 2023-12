Przegląd prasy z tygodnia 24.12.2023. Co działo się w Radlinie. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Przy śniadaniu albo relaksując się przy kawie, poznaj najważniejsze informacje mijającego tygodnia od 17.12 do 23.12.2023

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Radlina, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 17.12 a 23.12.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „KARTKI bożonarodzeniowe już z życzeniami. Dziś jest ten moment - WIGILIA 2023! Pobierz na telefon i wyślij rodzinie, przyjaciołom...”?

Tygodniowa prasówka 24.12.2023: 17.12-23.12.2023 Radlin: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Radlinie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Ostrzeżenie przed silnym wiatrem w woj. śląskim! Prędkość do 85 km/h. Gdzie i kiedy unikać spacerów? Sprawdź komunikat KOMUNIKAT! Czwartek 21 grudnia będzie BARDZO wietrznym dniem w woj. śląskim! IMGW wystosowało ostrzeżenie "SILNY WIATR" - 1 stopnia. Sprawdź szczegóły...

📢 Wycofane leki z aptek! Sprawdź listę na grudzień 2023: przeciwbólowe, na erekcję, dla gardła. Czy masz je w swojej apteczce? We wtorek 19 grudnia 2023 r. Główny Inspektorat Farmaceutyczny opublikował kolejny już komunikat o nowym leku wycofanym z obrotu - tym razem jest to lek na zaburzenie erekcji. Jest to już kolejny komunikat opublikowany w przeciągu ostatnich kilku tygodni przez GIF! Które dokładnie leki zostały jeszcze wycofane? Zobacz LISTĘ GRUDZIEŃ 2023. 📢 Niełatwa spowiedź przed Bożym Narodzeniem? Grzechy, za które nie dostaniesz rozgrzeszenia. Co zrobi ksiądz, gdy je usłyszy? ŚWIĘTA. Spowiedź przed Bożym Narodzeniem? Wiele osób chodzi do spowiedzi szczególnie przed świętami Jednak odpuszczenie grzechów przez księdza nie zawsze jest możliwe, nawet gdy wierny żałuje i chce zadośćuczynić. Zobaczcie, z czego żaden zwykły ksiądz nie będzie mógł was rozgrzeszyć!

📢 Czerwone niebo o poranku nad woj. śląskim - cudowne zjawisko uchwycili internauci. Zobacz ZDJĘCIA Cudowne zjawisko! To nie fotomontaż ani wynik zastosowania jakichś wymyślnych filtrów - tak wyglądało dziś, we wtorek 19 grudnia niebo nad m.in. Ujsołami pod Żywcem, w Katowicach, Chorzowie, Zabrzu, Gliwicach, Bytomiu, Rybniku czy w Częstochowie! Ten wschód słońca należał do wyjątkowych! Poranek dosłownie zapierał dech w piersiach. Niebo "zapłonęło" i stało się czerwone. Takie widoki można oglądać w nieskończoność. Zobaczcie sami! 📢 Odcinkowy pomiar prędkości. W tych 39 miejscach pojawią się kamery Główny Inspektorat Transportu Drogowego rozbudowuje sieć odcinkowych pomiarów prędkości w Polsce. Po oddaniu urządzeń w 39 nowych miejscach, łącznie na drogach będzie funkcjonować 76 punktów odcinkowego pomiaru prędkości.

📢 Przeciążona wątroba może zepsuć święta. Zobacz, jak zapobiec bólowi wątroby i jak łagodzić go naturalnymi metodami Przeciążona wątroba często daje nam się we znaki tuż po albo jeszcze w trakcie świąt. Dlatego warto wiedzieć wcześniej, które produkty jej szkodzą, a które przynoszą ulgę. Zobacz, po czym poznać, że boli wątroba, i jak wspomóc jej pracę domowymi sposobami.

📢 Jeżeli kupiliście to dziecku pod choinkę, to lepiej się wstrzymajcie! Te rzeczy są NIEBEZPIECZNE - zostały wycofane ze sklepów! WAŻNE! Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów publikuje co kilka/kilkanaście dni kolejne komunikaty o niebezpiecznych przedmiotach, wycofanych ze sprzedaży w sklepach - często są to rzeczy dla dzieci, jak np. zabawki czy ubranka. Korzystanie z nich, wiąże się z BARDZO dużym ryzykiem. Na liście są produkty ze sklepów Tedi, Action, Pepco, IKEA, Sinsey, Primark... 📢 Tygodniowy przegląd prasy 17.12.2023: Radlin, 10.12-16.12.2023. Poznaj najważniejsze informacje z Radlina Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Radlina, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 10.12 a 16.12.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Grypa w woj. śląskim zbiera żniwa! Zachorowały już tysiące osób. W których miastach sytuacja jest NAJGORSZA? Sprawdź!”?

Wideo Konstytucjonalistka- Zajęcie mediów publicznych jest nielegalne