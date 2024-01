Przegląd prasy z tygodnia 28.01.2024. Co działo się w Radlinie. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Ferie zimowe w mieście wcale nie muszą być nudne i monotonne. Najmłodsi wcale nie muszą spędzić całego wolnego czasu przed ekranem komputera lub telefonu. Doskonałą alternatywę, jak co roku proponuje Legendia Śląskie Wesołe Miasteczko, która przygotowała ciekawy program warsztatów, animacji i spotkań z ciekawymi osobami, które odbywać się będą w Jamie Bazyliszka – multimedialnej, rodzinnej sali zabaw. Dodatkowo w parku cały czas odwiedzać można świetlną wystawę Garden of Lights Piękna i Bestia, będącą doskonałą propozycją na rodzinne, popołudniowe spacery.

oppo pad neo to tablet, który dzięki oszałamiające...

galaxy tab s6 lite to twoje niezastąpione narzędzi...

galaxy tab s6 lite to twoje niezastąpione narzędzi...

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Radlinie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Jakie nowe atrakcje turystyczne zostaną otwarte w Polsce w 2024 r.? Zebraliśmy dla was informacje o nowościach w poszczególnych województwach. Podajemy krótkie opisy nowych atrakcji i orientacyjne terminy otwarcia. Sprawdźcie, jakie nowe miejsca na turystycznej mapie Polski warto odwiedzić w ciągu tegorocznych długich weekendów, urlopów, majówki czy upragnionych wakacji 2024.

Wirus RSV odpowiada za wiele z aktualnie diagnozowanych infekcji. Choroba ma objawy podobne do grypy lub COVID-19. Lek. Aneta Górska-Kot, ekspert pediatrii Grupy LUX MED, mówi o tym, jak przebiega zakażenie wirusem RSV i dla kogo może być ono szczególnie niebezpieczne. Ostrzega, że może ono prowadzić m.in. do zapalenia oskrzelików.

Zbliżają się zimowe ferie, a my przygotowaliśmy dla Was specjalne propozycje dwóch miejsc, które z pewnością umilą ten czas zarówno najmłodszym, jak i ich rodzicom. Przygotujcie się na niezapomniane chwile pełne radości, zabawy i nauki w towarzystwie naszych wyjątkowych partnerów.

ŚLĄSKIE. To nie jest dobra wiadomość dla tysięcy mieszkańców woj. śląskiego. W dniach od 22 do 26 stycznia 2024 r. będą planowane przerwy w dostawie prądu! Nawet 12 godzin! Tyle wyniesie maksymalna przerwa w dostawie energii w jednej z miejscowości w regionie, w wielu będzie ona wynosić 5-8 godzin. Gdzie dokładnie i kiedy? Publikujemy w galerii szczegółowy wykaz Tauronu dotyczący wyłączeń - miasto, ulica i termin! Czy ty również powinieneś poszukać... świeczek czy latarki w domu? Sprawdź!

Uczniowie i nauczyciele bawią się na studniówkach. Co jakiś czas do sieci trafiają filmiki, na których widzimy nietypowego poloneza czy pięknie zatańczonego walca. Tym razem wszystkich zaskoczył nie uczeń, a... nauczyciel informatyki ze Stargardu! Bawił się na studniówce znakomicie i wręcz rozkręcał całą imprezę. Koniecznie zobaczcie to nagranie.

Skoki dzisiaj w Pucharze Świata w Zakopanem długo trzymały kibiców w napięciu. Wyniki przyniosły niedosyt, bo w konkursie indywidualnym mający szansę na podium Aleksander Zniszczoł w drugiej serii spisał się gorzej. Niemniej przed mistrzostwami świata w lotach widać, że w naszej kadrze są ruchy do przodu. Oto relacja i mnóstwo zdjęć z zawodów.