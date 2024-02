Przegląd prasy ze stycznia 2024. Zestaw najważniejszych wydarzeń miesiąca. Co działo się w Radlinie?

Przegląd stycznia 2024 w Radlinie: top 3 artykuły z miesiąca

Oto lista najpopularniejszych wiadomości ze stycznia 2024 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Lubimy bale! Karnawał ma długą tradycję. Karnawałowe szaleństwo ogarnia nawet tych, którzy bawią się raz w roku - właśnie podczas karnawału. Zobacz, jak bawiono się w Polsce i nie tylko w czasie karnawału. Może któraś z kreacji zainspiruje, aby stworzyć wyjątkową stylizację na bal? Mamy dla Was archiwalne zdjęcia w kolorze.

NIERUCHOMOŚCI. Tak mieszkają milionerzy w woj. śląskim! To najdroższe domy do kupienia obecnie [styczeń 2024] w woj. śląskim. Część z nich jest zlokalizowana w Beskidach, inne na Śląsku czy w Zagłębiu. Piękne rezydencje, korty tenisowe, wykwintny styl, wielkie ogrody, sauna i basen... - to standard, jednak czasami mamy do czynienia z tradycyjnymi wnętrzami. Jak wygląda obecnie rynek nieruchomości luksusowych w woj. śląskim? Sprawdź oferty w naszej galerii! Każda z prezentowanych rezydencji warta jest minimum ok. 5 mln złotych... a najdroższa blisko20!