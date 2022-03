Przegląd tygodnia z 13.03.2022 w Radlinie. Najważniejsze wydarzenia od 6.03 do 12.03.2022. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

NIERUCHOMOŚCI w woj. śląskim. Domy i mieszkania na licytacjach komorniczych w regionie są do kupienia po okazyjnych cenach. Od dawna istnieje możliwość nabycia nieruchomość w cenie znacznie obniżonej w stosunku do cen rynkowych jakie podają biura nieruchomości. To szansa kupna mieszkania lub domu z licytacji komorniczej, która jest publiczną sprzedażą nieruchomości dłużnika. Zobacz jakie nieruchomości możesz nabyć za obniżoną cenę!

Fani tureckich seriali mają kolejny powód do radości. Na Netfliksie jest już dostępna nowa produkcja "Midnight at the Pera Palace". Główną rolę kobiecą w ośmioodcinkowym serialu powierzono aktorce Hazal Kayi. Nie od dziś wiadomo, że jest piękną i bardzo utalentowaną kobietą. Co jeszcze warto o niej wiedzieć?

Kto choć raz nie chciał przenieść się do przeszłości, by zobaczyć, jak świat wyglądał dawno temu? Umożliwiła to atrakcja Time Gates - Bramy Czasu w Jeleniej Górze. Zaaranżowane w schronie przeciwlotniczym z czasów II wojny światowej korytarze prowadzą zwiedzających przez najważniejsze wydarzenia w dziejach Jeleniej Góry, Karkonoszy i całego Dolnego Śląska. By przenieść się nawet 300 lat wstecz, goście muszą przejść przez imponującą bramę, która jest cewką Tesli. Zobaczcie, co jeszcze skrywają dolnośląskie Bramy Czasu.