Przegląd tygodnia z 16.01.2022 w Radlinie. Najważniejsze wydarzenia od 9.01 do 15.01.2022. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przegląd tygodnia: Radlin, 16.01.2022. 9.01 - 15.01.2022: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Uliczna moda - zobacz te "perełki". Za oknem temperatura poniżej zera... a na ulicach w woj. śląskim TAKIE stylówki. Odsłonięte łydki, krótkie spodenki... gdy wszyscy opatuleni są w ciepłe kurtki. Te i inne "stylówki" znajdziecie w naszej galerii. Zobacz te zdjęcia.

W czwartek 13 stycznia Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 16 878 nowych zakażeniach - to wzrost o ok. 2. procent do czwartku w ubiegłym tygodniu. Zmarło minionej doby 481 osób. Jak wygląda sytuacja w woj. śląskim?