Przegląd tygodnia z 23.01.2022 w Radlinie. Najważniejsze wydarzenia od 16.01 do 22.01.2022. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przegląd tygodnia: Radlin, 23.01.2022. 16.01 - 22.01.2022: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Do tej pory za najczęstsze objawy COVID-19 uznawana była gorączka, kaszel i osłabienie. Jednak wśród symptomów nowego wariantu Omikron przeważają inne objawy, takie jak: katar, ból głowy, zmęczenie, kichanie i ból gardła. Niedawno dołączył do nich kolejny, który pojawiał się już w poprzednich mutacjach koronawirusa, ale nie był tak wyraźny. Jest on widoczny w oczach i niekiedy może być jedynym sygnałem zakażenia Omikronem.

Jedyna taka noc i jedyny taki bal, wieczorowe suknie, piękne makijaże i wyjątkowe fryzury... Studniówki 2022 w woj. śląskim trwają w najlepsze. Postanowiliśmy pokazać piękne mieszkanki naszego województwa, które bawiły się na studniówkach w regionie. Poznaj MISS STUDNIÓWKI woj. śląskiego 2022. Zobacz ZDJĘCIA ze studniówek, które odbyły się w ostatnich dniach w woj. śląskim.