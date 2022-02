Przegląd tygodnia z 6.02.2022 w Radlinie. Najważniejsze wydarzenia od 30.01 do 5.02.2022. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przegląd tygodnia: Radlin, 6.02.2022. 30.01 - 5.02.2022: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Lidl to kolejna duża sieć, która zdecydowała się przyznać swoim pracownikom podwyżki w 2022 roku! Na wynagrodzenia dla swoich pracowników Lidl przeznaczył ponad 100 mln złotych! Pracownicy Lidla już od marca będą zarabiać więcej. Zobaczcie, jak zmienia się wynagrodzenia kasjerów, magazynierów czy kierowników.

Polski Ład to szereg zmian podatkowych, które mniej lub bardziej przełożą się na pensje wielu Polaków. Większość podatników może jednak liczyć na to, że zmiany korzystnie wpłyną na ich pensje. O ile dokładnie? Sprawdziliśmy to za pomocą przygotowanego przez rząd specjalnego kalkulatora wynagrodzeń. Wyliczenia prezentujemy w galerii!