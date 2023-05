Przegląd tygodnia z 7.05.2023 w Radlinie. Najważniejsze wydarzenia od 30.04 do 6.05.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przegląd tygodnia: Radlin, 7.05.2023. 30.04 - 6.05.2023: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Maj to tradycyjnie w Polsce miesiąc ważnego wydarzenia: Komunii Świętych. Przystąpienie dziecka do jednego z najważniejszych sakramentów, jest ważną uroczystością dla całej rodziny. Jest także nie lada wyzwaniem: czym obdarować naszą pociechę w tym wyjątkowym dniu? Warto, by dziecko zapamiętało ten szczególny dzień nie tylko poprzez prezenty.

Z Lublina do Warszawy będzie można polecieć już od 92 zł. To dobra wiadomość dla osób, które często korzystają z transportu lotniczego, zwłaszcza między dwoma największymi miastami Polski. Lotnisko w Lublinie powróciło do obsługi lotów krajowych, w tym najkrótszego lotu w Polsce.