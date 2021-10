Przegląd września 2021 w Radlinie, najważniejsze wydarzenia miesiąca

Kilkadziesiąt osób jest poszukiwanych przez Śląską Policję w związku z handlem narkotykami. Przestępcy do tej pory są nieuchwytni. W galerii zdjęć znajdziecie wizerunki dilerów z województwa śląskiego, którym udało się uciec przed śledczymi. Grozi im od 6 miesięcy do 12 lat więzienia.

COVID. Jak prezentują się poszczególne powiaty? Gdzie sytuacja jest najtrudniejsza? Czy w Polsce powinny już być wydzielone pandemiczne strefy żółte i czerwone? Piotr Tarnowski korzystając z danych Ministerstwa Zdrowia, stworzył aktualny podział powiatów na "strefy" - zależny od sumy nowych przypadków zakażeń z 14 dni na 10 tys. mieszkańców oraz osób w pełni zaszczepionych. Jaki efekt? Najwięcej "stref czerwonych" znalazło się we wschodniej części Polski. W woj. śląskim stref czerwonych na szczęście nie ma, jednak 1/3 powiatów zakwalifikowana została zdaniem Tarnowskiego do "strefy żółtej".

Koronawirus w Śląskiem. Nie minął jeszcze tydzień nauki w szkołach, a pierwsze placówki oświatowe musiały już odesłać część podopiecznych przed monitory komputerów. W woj. śląskim trzy szkoły zawiesiły stacjonarne zajęcia dla pojedynczych klas. Na zdalną naukę kierowani są uczniowie bez względu na to, czy są zaszczepieni czy nie. Liczba chorych na rośnie. Dziś jest 533 zakażonych w Polsce - tydzień temu było ich o 45 proc. mniej! Gdzie ostatniej doby w woj. śląskim odnotowano przypadki zakażenia? Kliknij w galerię i sprawdź!

Październik zbliża się wielkimi krokami, a co za tym idzie studenci rozpoczęli już poszukiwania mieszkań w Katowicach. Portale mieszkaniowe rozgrzały się do czerwoności. Niektóre mieszkania już są wynajmowane i cieszą się dużym powodzeniem nie tylko w centrum. Wszystko wskazuje na to, że po półtorej roku nauki zdalnej, studenci śląskich uczelni wrócą do tradycyjnego kształcenia. Jakie mieszkania studenci mogą wynająć w Katowicach, gdzie kształci się ich ponad sto tysięcy? Zobaczcie!