Rybniczanin ukradł towar warty blisko 30 zł. Ale groził ekspedientce i przez to może posiedzieć nawet 10 lat!

Kilka dni temu policjanci z Radlina zostali powiadomieni, iż w sklepie przy ulicy Hallera doszło do kradzieży sklepowej.

- Wysłani na miejsce dzielnicowi ustalili, iż mężczyzna dokonał kradzieży artykułów sklepowych o łącznej wartości 28,93 złotych, a następnie zagroził użyciem przemocy pracownicy sklepu, która za nim wybiegła ze sklepu. Dwóch klientów sklepu, którzy byli świadkami tego zdarzenia, próbowali zatrzymać sprawcę - mówią policjanci.

Złodziej szybko wskoczył jednak do swojego auta fiata seicento i omijając próbujących go zatrzymać mężczyzn uciekł. Policjanci bardzo szybko namierzyli i jeszcze w tym samym dniu zatrzymali 26-latka, w jego miejscu zamieszkania w Rybniku. Sprawca kradzieży rozbójniczej usłyszał zarzut, został oddany pod dozór policji. Teraz o jego losie zdecyduje sąd. Za kradzież rozbójniczą grozi mu do 10 lat więzienia.