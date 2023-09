Ścieżki rowerowe do 10 km od Radlina. Podpowiadamy pomysły na wyprawę. Gdzie w weekend 2 - 3 września?

Rowerem w okolicy Radlina

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 45,47 km

Czas trwania wyprawy: 6 godz. i 14 min.

Przewyższenia: 83 m

Suma podjazdów: 961 m

Suma zjazdów: 919 m

Trasę rowerową mieszkańcom Radlina poleca Yaneck60

Wyjazd z kolegą Antkiem do Jankowic a dokładniej na Górę Zamkową (Schlossberg), przed tym w lasach rudzkich odwiedziliśmy "Jeziorko Goj", uroczysko "Hubertus" nad stawem "Czarna Kałuża", dalej drogą leśną "Hubertusowa" do Jankowic, drogą Wiejską do leśniczówki "Krasiejów", do Góry Zamkowej, na której stanęła piękna drewniana wiata i kapliczka poświęcona św. Hubertowi. Wiatę ufundował Tartak ZEP z Rudy Kozielskiej a kto był budowniczym kapliczki św. Huberta dokładnie nie wiem, ponoć zbudowali ją Górale. Jadąc dalej obok kamienia "Hugo Quelle - źródło Hugona" w leśnictwie Krasiejów w kierunku leśniczówki "Wildek", dalej drogą Raciborską odwiedzić wspomniany Tartak ZEP, gdzie tu właśnie poinformowano nas, że kapliczkę wybudowali Górale, i dalej w kierunku Rud. Odwiedziliśmy też Paproć gdzie remontowany jest most w nadziei, że uda nam się po nim przejechać na drugą stronę rzeki Rudy, niestety nie przejezdny, w związku, z czym zawracamy na drogą leśną i przez Stodoły do "Kotwicy" gdzie się pożegnaliśmy. Antoni ruszył w stronę Zebrzydowic a ja do Orzepowic i do Rybnika. Trasa wiodła: Zebrzydowice, Jejkowice, Zwonowice, uroczysko Hubertus, Jankowice, Krasiejów, Zamkowa Góra. Powrót: Ruda Kozielska, Rudy, Paproć, Stodoły, Chwalęcice, Orzepowice i Rybnik. Dziękuję Antkowi za udział w wyjeździe. Cała trasa wg licznika to 46.81km.

Nawiguj