Ścieżki rowerowe do 10 km od Radlina. Podpowiedzi jednodniowych wypraw. Gdzie w weekend 16 - 17 grudnia?

Rozglądasz się za pomysłem na wyprawę rowerową z Radlina? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Mamy 5 ciekawych propozycji tras. Są różne pod względem trudności czy odległości, dzięki temu każdy znajdzie coś dla siebie. Razem z Taseo proponujemy Wam 5 tras na wycieczkę rowerową w odległości do 10 km od Radlina. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Zobacz, jakie trasy rowerowe niedaleko Radlina proponujemy na weekend.

Trasy rowerowe w okolicy Radlina

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych oddalonych maksymalnie o 10 km od Radlina, które wypróbowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Jazda rowerem to bardzo lubiana forma aktywności szczególnie w ciepłych miesiącach. Oczywiście nie tylko. Najwięksi pasjonaci jeżdżą rowerem przez cały rok. Nic w tym dziwnego, ponieważ rower daje nam wiele korzyści. Ruch jest dobry dla naszego zdrowia, a przy okazji możemy odwiedzić ciekawe miejsca. Można również wybrać rower jako środek lokomocji i dojeżdżać nim do pracy czy na zakupy. Jeśli więc szukasz pomysłów na trasy w okolicy miejsca zamieszkania, bardzo dobrze trafiłeś. Poniżej przedstawiamy 5 wybranych tras, które polecane są przez innych użytkowników. Wracaj do tego artykułu regularnie, ponieważ będzie on aktualizowany i będą pojawiać się nowe trasy.

Zanim wyruszysz na wyprawę, sprawdź prognozę pogody. W sobotę 16 grudnia w Radlinie ma być 3°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 30%. W niedzielę 17 grudnia w Radlinie ma być 4°C. Nie będzie padać. 🚲 Trasa rowerowa: Pszów prochownie - Czernica Zameczek. Stopień trudności: 2.0

Dystans: 44,68 km

Czas trwania wyprawy: 10 godz. i 39 min.

Przewyższenia: 98 m

Suma podjazdów: 1 900 m

Suma zjazdów: 1 907 m Yaneck60 poleca trasę mieszkańcom Radlina Wyjazd z kolegą do Pszowa i Czernicy. Tarasa wiodła przez Niewiadom, Głożyny, Wrzosy, Pszów, Kalwaria, Rydułtowy, Czernica, Piece, Jejkowice, Zebrzydowice i do Rybnika. Celem wyjazdu było odnalezienie w Pszowie pruskich prochowni z czasów Pierwszej Wojny Światowej, szczeliny przeciw lotniczej z czasów II WŚ oraz stary cmentarz, a w Czernicy odwiedziliśmy Zameczek. Wracając do prochowni, są na terenie Pszowa dwie, jedna znajduje się w Wrzosach na "Pańskich Polach" i jest to prochownia z 1910 roku nr 1, którą jest pod prawną opieką grupy Stowarzyszenie Paramilitarne "Prochownia 1910", natomiast druga mniejsza prochownia nr 2 znajduje się po drugiej stronie hałdy na prywatnej działce. Do jej odnalezienia przysłużył się pan Józef Pyszny, bez jego zaangażowania odnalezienie tego obiektu byłoby niemożliwe. W trakcie robienia zdjęć prochowni nr 2 przyjechał właściciel tej działki pan Henryk Hajduczek, który opowiedział nam historię tego miejsca. Prochownia ta została odsłonięta z wałów ziemi, przez co dostęp do niej jest znacznie ułatwiony i obecnie służy, jako schronienie dla zwierząt. Odwiedziliśmy też stary cmentarz w Pszowie, na którym ostatniego pochówku dokonano około 1960 roku oraz szczelinę przeciwlotniczą z okresu II Wojny Światowej, jest to teren ogrodzony i nieudostępniony prawnie do zwiedzania. Nam udało jednak wejść i zrobić kilka zdjęć. W Czernicy odwiedziliśmy Zameczek i o jego historii na szybko opowiedziała nam pani Małgorzata "Gosia". W parku obok Zameczku natrafiłem na sesję zdjęciową i korzystając z okazji i za pozwoleniem też wykonałem parę zdjęć. Obok zameczku znajduje się pamiątkowy kamień poświęcony Sekcji Kolarskiej i jej trenerowi Karolowi Łukoszek. Cała wycieczka obfitowała w wiele atrakcji o których nie wspominałem w opisie ale za to są wykonane zdjęcia.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Turysta Ziemi Raciborskiej 4 Stopień trudności: 2.0

Dystans: 72,24 km

Czas trwania wyprawy: 8 godz. i 52 min.

Przewyższenia: 202 m

Suma podjazdów: 1 117 m

Suma zjazdów: 1 193 m Trasę rowerową mieszkańcom Radlina poleca Yaneck60 Czwarty wyjazd wg książeczki Turysta Ziemi Raciborskiej, tym razem w trójkę, Bogdan, Lucek i ja. Trasą: Rybnik, Jejkowice, Sumina, Górki Śląskie, Szymocice, Nędza, Zawada Książęca, Łęg i powrót przez Zawadę Książęcą do Ciechowic, Turze, Ruda, Budziska, Siedliska, Kuźnia Raciborska, drogą nr 425 skręt w prawo na drogę leśną do Góry Zamkowej (Schlossberg), Krasiejów leśniczówka, Jankowice, drogą 919, skręt w lewo do leśniczówki Wildek, Ruda Kozielska, Rudy - Pocysterski Zespół Pałacowo-Klasztorny, Rudy Nadleśnictwo, Rudy Zabytkowa Kolej Wąskotorowa, Stodoły, Orzepowice i Rybnik. Pieczątki były uzyskiwane w różnych miejscach takie jak, parafie, sklepy, u sołtysa itp. W czasie tego wyjazdu udało nam się uzyskać 13 kontrolnych pieczątek. Pogoda fajna, tylko wiało i to dość mocno. Cała trasa wg mojego licznika to 75.74 km. Dziękuję kolegą Bogdanowi i Luckowi za towarzystwo. Pozostały jeszcze miejscowości za rzeką Odrą i zapewne będą to wyjazdy rozłożone na dwa razy, a może i więcej. Zależy to od pogody.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Bunkry i krzyże pokutne Pszczyna Stopień trudności: 1.0

Dystans: 105,04 km

Czas trwania wyprawy: 6 godz. i 55 min.

Przewyższenia: 63 m

Suma podjazdów: 1 043 m

Suma zjazdów: 1 052 m Lukas poleca trasę mieszkańcom Radlina Dziś korzystając z wolnego dnia od pracy i wiedząc już o tym fakcie dzień wcześniej ;) zaplanowałem wyjazd w kierunku Pszczyny w celu zobaczenia schronów, bunkrów powojennych, ale wcześniej udałem się śladem Krzyży Pokutnych w Krzyżowicach i Studzionce potem dale w kierunku Pszczyny prze Wisłę Małą i Wielką z małym odskokiem nad Zalew Goczałkowicki, niestety w tych okolicach cały czas, aż do Pszczyny utrudniał mi jazdę mocno wiejący wiatr w twarz, po dotarciu do Pszczyny odwiedziłem Zamek w celu potwierdzenia w książeczce Pttk i dalej w kierunku zaplanowanych miejsc, bunkry powojenne, zaplanowane były trzy ale odszukałem dwa z nich, jednego nie odnalazłem, prawdopodobnie ślad po nim zagonił....

Dalsza jazda już w kierunku domu przez Czarków, Suszec, Żory...

Nie wspomniałem jeszcze wcześniej że w Szczejkowicach zaplanowałem również znalezienie Krzyża Pokutnego, ale niestety nie udało się, nawet po rozmowach z miejscowymi ludźmi, poinformowali mnie że był okres gdzie krzyż był odnowiony, ale niestety wandale go zniszczyli i nie pozostał po nim nawet ślad, szukałem już mimo informacji miejscowych, ale nie znalazłem...

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Lasy Rudzkie - atrakcje. Stopień trudności: 3.0

Dystans: 89,7 km

Czas trwania wyprawy: 10 godz. i 53 min.

Przewyższenia: 85 m

Suma podjazdów: 1 009 m

Suma zjazdów: 1 013 m Trasę dla rowerzystów z Radlina poleca Yaneck60

🚲 Trasa rowerowa: Katowice - Nikiszowiec Stopień trudności: 3.0

Dystans: 110,43 km

Czas trwania wyprawy: 12 godz. i 29 min.

Przewyższenia: 152 m

Suma podjazdów: 3 168 m

Suma zjazdów: 3 231 m Yaneck60 poleca trasę mieszkańcom Radlina Wyjazd do Katowic celem odwiedzenie obiektów krajoznawczych wytypowanych w książeczce KOT, chodzi o gmach Województwa i Sejmu Śląskiego oraz osiedle robotnicze Nikiszowiec. Trasa wiodła: Rybnik, Czuchów, Dębieńsko, Bujaków, Paniowy, Panewniki, Brynów, Park Tadeusza Kościuszki, Urząd Wojewódzki i Sejm Śląski oraz Nikiszowiec. Powrót to: Nikiszowiec, Giszowiec, Lasy Murckowskie, Piotrowice, Mikołów, Łaziska Górne, Orzesze, Przegędza i Rybnik i jak za każdym razem dużo atrakcji po trasie, że nie sposób wszystkiego opisać. Pogoda niesprzyjająca rowerzystom zbyt silny wiatr, który skutecznie utrudniał jazdę. Mimo to cel został osiągnięty, cała trasa wg licznika to 115.65 km.

Nawiguj

