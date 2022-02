Śledczy Centralnego Biura Antykorupcyjnego zakończyli kontrolę w JSW KOKS. Dopatrzyli się nieprawidłowości przy budowie elektrociepłowni

Wyłoniony przez spółkę JSW KOKS wykonawca robót budowlanych o wartości 289 milionów złotych przy budowie elektrociepłowni w Radlinie, którym zostało raciborskie przedsiębiorstwo Rafako wybrano nieprawidłowo.

Tak ocenili funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego, którzy od stycznia do kwietnia przeprowadzali kontrolę w zabrzańskiej siedzibie spółki.

- Kontrola obejmowała sprawdzenie podejmowania i realizacji decyzji w zakresie udzielenia i realizacji zamówienia publicznego "Poprawa efektywności energetycznej w JSW KOKS S.A. Budowa bloku energetycznego opalanego gazem koksowniczym w JSW KOKS S.A. Oddział KKZ - Koksownia Radlin" - informuje Wydział Komunikacji Społecznej Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Ustalenia funkcjonariuszy potwierdziły się we właśnie zakończonym postępowaniu pokontrolnym. CBA nie ujawnia dokładnie, jakich nieprawidłowości wybierając do prac Rafako dopuściło się JSW KOKS. Wiadomo jednak, że były one związane z nieprawidłowym trybem wyboru wykonawcy inwestycji opiewającej na 289 milionów złotych.