Taksówka w Radlinie. Tanie przewozy. Jaką firmę taksówkarską inni polecają? Wasze opinie

Ile kosztuje taxi w Radlinie?

Zazwyczaj stawka początkowa to 5-10 zł, stawka za kilometr waha się od 2 do 5 zł, a dodatkowo należy doliczyć dodatkowe opłaty związane z granicami administracyjnymi miasta.

Taxi w Radlinie

Jak zapłacić mniej za taxi w Radlinie?

Późny powrót do domu może okazać się dość kosztowny. Jest kilka sposobów na to, by taniej jeździć taxi w Radlinie. Na przykład korzystaj z taksówek regularnie. Znajdź firmę, która oferuje zniżki dla stałych klientów.