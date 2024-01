Trasy na rower do 10 km od Radlina. Pomysły na jednodniowy wypad. Gdzie w weekend 20 - 21 stycznia?

Rozważasz wycieczkę rowerową w pobliżu Radlina? Proponujemy, gdzie warto się wybrać. Wybraliśmy 5 ciekawych propozycji. Mają różne stopnie trudności czy dystansu, dzięki temu każdy może znaleźć coś dla siebie. Razem z Taseo proponujemy Wam 5 tras na wycieczkę rowerową w odległości do 10 km od Radlina. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Zobacz, jakie trasy rowerowe w pobliżu Radlina warto wybrać w weekend.

Wycieczki rowerowe w okolicy Radlina

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 10 km od Radlina, które sprawdzili inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Jazda rowerem to bardzo lubiana forma aktywności szczególnie w ciepłych miesiącach. Oczywiście nie tylko. Najwięksi pasjonaci jeżdżą rowerem przez cały rok. Nic w tym dziwnego, ponieważ rower daje nam wiele korzyści. Ruch jest dobry dla naszego zdrowia, a przy okazji możemy odwiedzić ciekawe miejsca. Można również wybrać rower jako środek lokomocji i dojeżdżać nim do pracy czy na zakupy. Jeśli więc szukasz pomysłów na trasy w okolicy miejsca zamieszkania, bardzo dobrze trafiłeś. Poniżej przedstawiamy 5 wybranych tras, które polecane są przez innych użytkowników. Wracaj do tego artykułu regularnie, ponieważ będzie on aktualizowany i będą pojawiać się nowe trasy.

Nim wyruszysz w drogę, sprawdź prognozę pogody. W sobotę 20 stycznia w Radlinie ma być 1°C. Nie powinno padać. W niedzielę 21 stycznia w Radlinie ma być 2°C. Nie będzie padać. 🚲 Trasa rowerowa: W trzech do Czech Stopień trudności: 2.0

Dystans: 106,98 km

Czas trwania wyprawy: 13 godz. i 32 min.

Przewyższenia: 143 m

Suma podjazdów: 3 239 m

Suma zjazdów: 3 247 m Trasę rowerową mieszkańcom Radlina poleca Yaneck60 Wyjazd w trzech do Czech trasą: Rybnik, Wodzisław Śl., Czyżowice, Odra, Olza, Zabełków, Chałupki - tu w Chałupkach dojechała do nas para znajomych rowerzystów i po wspólnej fotce i korekcie trasy postawiliśmy jechać dalej razem. Następn miejscowości to Antośovice, Landek Park - z Muzeum Górnictwa, Trebovicky park, Jezioro Hlucinske, gdzie podziwialiśmy wyczyny windsurfingowców. Miasto i rynek Hlucin oraz zwiedzanie muzeum, Darkovickie czołgi i powrót do Chałupek, gdzie czekał na nas pociąg do Rybnika. Cała trasa wg licznika to 79 km, a wraz z przejazdem koleją to 107 km.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Gostyń Stopień trudności: 2.0

Dystans: 69,9 km

Czas trwania wyprawy: 7 godz. i 14 min.

Przewyższenia: 95 m

Suma podjazdów: 2 767 m

Suma zjazdów: 2 773 m Rowerzystom z Radlina trasę poleca Yaneck60 Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Tarnowskie Góry Stopień trudności: 3.0

Dystans: 120,99 km

Czas trwania wyprawy: 14 godz. i 21 min.

Przewyższenia: 169 m

Suma podjazdów: 3 475 m

Suma zjazdów: 3 440 m Yaneck60 poleca trasę rowerzystom z Radlina Wyjazd do Zabytkowej Kopalni Srebra i do Sztolni Czarnego Pstrąga. Są to obiekty krajoznawcze obowiązujące zdobywających duży stopień KOT. Wyjazd rozpocząłem wcześnie rano, bo o godz.04.30 by uniknąć nadmiernego ruchu na drodze krajowej nr 78. Trasa: Rybnik, Gliwice, Tarnowskie Góry. W Gliwicach odwiedziłem drewnianą wieżę Radiostacji, dalej to już cel wyjazdu, czyli Zabytkowa Kopalnia Srebra. Obiekt ten był jeszcze zamknięty, więc postanowiłem zwiedzić rynek w Tarnowskich Górach. Przed zwiedzeniem kopalni zajrzałem do Skansenu Maszyn Parowych, a następnie muzeum i zjazd z grupą uczestników na dół do kopalni. Jest to wspaniała wycieczka w odległe czasy, trasa tej "podróży w czasie" wynosi 1740 m, w czym (270m) łodziami. Następnie jadąc do Sztolni Czarnego Pstrąga, natrafiłem na Zamek Stare Tarnowice (zamek Wrochemów), gdzie zrobiłem kilka zdjęć. Wyprawa do Sztolni Czarnego Pstrąga zaczęła się od Szybu Sylwester gdzie razem z członkami chóru "Stuligrosz" przepływaliśmy podziemia łodziami 600m. Przepływ dostarcza niesamowitych wrażeń tym bardziej, że po zakończeniu przepływu chór ten odśpiewał na cześć przewodników "Wiwat, wiwat”, co w takiej scenerii dało niesamowity efekt, atrakcja ta zakończyła się po dopłynięciu do Szybu Ewa. Tu pozdrawiam przewodnika Pana Tadeusza Kamińskiego, z którym wykonałem sobie zdjęcie. Kolejną atrakcją w drodze powrotnej jest miejsce odpływu podziemnej wody z Sztolni Czarnego Pstrąga. W Zbrosławicach postanowiłem odwiedzić niemiecki schron bojowy Regelbau 116 schron był udostępniony do zwiedzania, a o historii schronu opowiadał i oprowadzał nas, bo było kilka osób Pan Waldemar Sykosz. Dalej to Pałac w Kamieńcu wraz z Mysią Wieżą, tu kilka zdjęć. No i Pyskowice, Czechowice, Łabędy - śluza, Sośnicowice, Bargłówka - wędzarnia, Rudy i Rybnik. Pogoda z rana piękna, po południu pochmurno, lecz nie padało. Cała trasa wg licznika to 125 km.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Prognoza pogody na weekend dla Radlina

🚲 Trasa rowerowa: Góra św. Anny - Moszna - Głogówek. Stopień trudności: 3.0

Dystans: 189,65 km

Czas trwania wyprawy: 17 godz. i 48 min.

Przewyższenia: 266 m

Suma podjazdów: 3 144 m

Suma zjazdów: 3 147 m Yaneck60 poleca trasę mieszkańcom Radlina

🚲 Trasa rowerowa: Turysta Ziemi Rybnickiej 4 Stopień trudności: 2.0

Dystans: 77,6 km

Czas trwania wyprawy: 12 godz. i 24 min.

Przewyższenia: 110 m

Suma podjazdów: 2 632 m

Suma zjazdów: 2 630 m Trasę rowerową mieszkańcom Radlina poleca Yaneck60 Czwarty wyjazd wg książeczki "Turysta Ziemi Rybnickiej" W drogę wyjechaliśmy dość wcześnie, bo o godz. 07.00 w trójkę tj. Bogdan, Marek i ja, trasą: Rybnik, Kamień, Rzędówka, Książenice, Wilcza, Szczygłowice, Krywałd, Knurów, Gierałtowice, Myto, Ornontowice, Dębieńsko, Czuchów, Czerwionka, Leszczyny, Przegędza i Rybnik. W czasie tego przejazdu odwiedziliśmy 14 miejscowości według wykazu stanowiącego załącznik do regulaminu i zgromadziliśmy do książeczek 14 pieczątek. Pieczątki te były uzyskiwane w rożnych miejscach, takich jak parafie, sklepy, apteki itp.

Trasa obfitowała w różne ciekawe miejsca m.in.: Kamień - Rzędówka - Leszczyny "Marsz Śmierci" opis tego marszu na stronie http: //zapomniany.rybnik.pl/ofiary-oswiecimia/ W Wilczy pałac i prywatne muzeum "Kalmory u Erwina", Knurów - zwiedzanie izby tradycji, która mieści się w pomieszczeniach Klubu NOT, Gierałtowice - na cmentarzu pozostałości po drewnianym kościele z roku 1534, który został przeniesiony do Wielopola k. Rybnika oraz dwór z XIX w, Ornontowice - Park Gminny i Park Archanioła, Czerwionka - stare familoki, Leszczyny - dwór, w którym mieści się obecnie biblioteka. Nawiguj

Pora na serwis roweru? Gdzie naprawić rower? Przegląd serwisów rowerowych w Radlinie

Przegląd i naprawa roweru

Utrzymywanie roweru w odpowiednim stanie technicznym to klucz do sukcesu. Co najmniej raz w roku rób przegląd swojego jednośladu. Idealnie jest robić to dwukrotnie - przed oraz po sezonie. W Internecie znajdziesz wiele poradników na ten temat, jak robić to poprawnie. Możesz również oddać swój sprzęt to serwisu rowerowego.

Sprawność roweru przełoży się na komfort i bezpieczeństwo podczas jazdy. Jeśli regularnie będziesz go serwisować na pewno dłużej Ci posłuży.

Akcesoria rowerowe - co warto mieć?

Akcesoria rowerowe możemy podzielić na te niezbędne oraz dodatkowe. Wymagane jest: oświetlenie, które nie zawsze jest na wyposażeniu, gdy kupujemy rower

a także dzwonek. Tak jak w przypadku lamp, najczęściej trzeba go dokupić. Lampka z przodu powinna być biała, a z tyłu czerwona. Przy wybieraniu dzwonka zwróć uwagę na dźwięk, jaki wydaje. Z dodatkowego wyposażenia warto wybrać: błotniki - szczególnie istotne są, gdy nie zraża Cię brzydka pogoda do jazdy

odblaski na koła, bagażnik oraz siodełko - dla zwiększenia widoczności

stopka lub inaczej nóżka - by móc zaparkować rower

zapięcie do roweru - by móc go bezpiecznie spuścić z oczu

saszetka na rower - często z przeźroczystym przodem i specjalną kieszonką na telefon, by móc widzieć ekran podczas jazdy

uchwyt na bidon oraz bidon

koszyk na rower - jeśli chcesz nim jeździć na zakupy

fotelik dla dziecka - dla rodziców

pompka

stojak rowerowy - jeśli będziesz samodzielnie serwisować rower

akcesoria i narzędzia do serwisowania roweru

Omówiliśmy przydatne akcesoria rowerowe, to teraz czas na strój na rower. Oczywiście wygodne, sportowe buty oraz strój to podstawa. Ciekawą alternatywą są specjalnie spodenki, majtki lub legginsy na rower, które zapobiegają obtarciom i bólom. Przydatne będą również rękawiczki na rower, czapka z daszkiem lub zwykła oraz okulary - niekoniecznie przeciwsłoneczne. Okulary rowerowe są specjalnie dopasowane do twarzy, by nie odstawały. Znajdziesz takie przeciwsłoneczne oraz z przeźroczystymi szkiełkami, które chronią oczy przed owadami i wysuszaniem oczu.