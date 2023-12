Trasy spacerowe do 66 km od Radlina. Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać w weekend 30 - 31 grudnia

Szukasz pomysłu na ciekawą ścieżkę spacerową z Radlina? Oto nasze pomysły, gdzie można się wybrać. Przygotowaliśmy 3 ciekawe propozycje. Mogą mieć różny czas przejścia, i właśnie dlatego każdy powinien znaleźć coś dla siebie. Wspólnie z Traseo proponujemy Wam 3 trasy na zdrowy spacer w odległości do 66 km od Radlina. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Zobacz, jakie trasy spacerowe niedaleko Radlina proponujemy na weekend.

Spacerem z Radlina

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 3 trasy na spacer w odległości do 66 km od Radlina, które wypróbowali inni spacerowicze. Wybierz najlepszą dla siebie. Nim wyruszysz w drogę, sprawdź prognozę pogody. W sobotę 30 grudnia w Radlinie ma być 8°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 48%. W niedzielę 31 grudnia w Radlinie ma być 8°C. Nie będzie padać. 🌳 Trasa spacerowa: Spacer poznawczy po Zdroju 2016/11/16 16:44 Stopień trudności: 1.0

Dystans: 5,92 km

Czas trwania spaceru: 1 godz. i 24 min.

Przewyższenia: 38 m

Suma podejść: 379 m

Suma zejść: 362 m Spacerowiczom z Radlina trasę poleca Ireneusz Parkiem po Uzdrowisku Goczałkowice-Zdrój.

Park zdrojowy pochodzi z XIX w. i ostatnio przeszedł rewitalizację. W zrewitalizowanym Parku Zdrojowym stanęły tablice informacyjne i elementy małej architektury.

„Budynek pijalni wód leczniczych” – został wzniesiony w 1862 r., w stylu architektury parkowej. Charakteryzuje się drewnianą konstrukcją ryglową, wielobocznymi oknami o drobnym, pajęczynowym podziale i czterospadowym dachem, którego połacie są wygięte esowato. Pierwotnie był zdobiony perłowymi inkrustacjami. Mieścił się w nim marmurowy basen, z którego można było czerpać solankę. Pijalnia była połączona z domem zdrojowym krytym deptakiem o długości 88 m. Obecnie mieści się w nim kawiarnia.

„Hotel Prezydent” - pochodzący z 1880 r., wybudowany w stylu neobarokowym dawny hotel jest jednym z kilku obiektów uzdrowiskowych, które po II wojnie światowej zachowały swój pierwotny kształt. Po burzliwych kolejach losu, na pierwszym piętrze mieści się w nim administracja uzdrowiska. Na parterze działa kawiarnia „Uzdrowiskowa”, która na poczet swej działalności, w okresie letnim wykorzystuje stylowy, drewniany taras widokowy.

„Pawilon Zdrojowy „Wrzos” – daw. Hotel Zdrojowy, pochodzi z 1874 r. Charakteryzuje się drewnianą konstrukcją muru pruskiego. Na dzień dzisiejszy, oprócz pokoi sanatoryjnych, mieści się w nim sala koncertowa oraz siedziba uzdrowiskowej biblioteki.

Pierwotnie Kurthotel (dawna nazwa pawilony „Wrzos”) wzbogacony był od strony południowej o efektowną drewnianą werandę rozebraną w latach powojennych. Jest on jedynym, zachowanym obiektem wybudowanym w drewnianej konstrukcji muru pruskiego (duży fragment charakterystycznej elewacji z cegły został zasłonięty dobudowaną ścianą, w miejscu dawnych podcieni).

„Pawilon Spójki Brackiej ‘’Górnik’’ – powstał w 1897 r. jako ostatni z sanatoryjnych obiektów. Potężna, dwupiętrowa konstrukcja została wzniesiona z czerwonej cegły na podmurówce kamiennej. Już początkiem XX w., każdego roku odzyskiwało w nim zdrowie po 400 górników i osób z ich rodzin. Po II wojnie światowej pełnił różne funkcje. Do 2009 r. mieściła się w nim Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II. Obecnie jest siedzibą Gminnego Ośrodka Kultury, Biblioteki oraz Gminnego Zespołu Oświaty.

Nawiguj

🌳 Trasa spacerowa: Beskid Śląski dla biegaczy Stopień trudności: 3.0

Dystans: 53,11 km

Czas trwania spaceru: 9 godz. i 2 min.

Przewyższenia: 867 m

Suma podejść: 3 093 m

Suma zejść: 3 031 m Trasę dla spacerowiczów z Radlina poleca Pkosmala Klasyczna, długa wycieczka biegowa Głównym Szlakiem Beskidzkim (szlak czerwony) z Ustronia do Węgierskiej Górki Odcinek pokonuje: fragment pasma Równica - Trzy Kopce,

pasmo Czantorii - Soszowa- Stożka,

Pasmo Baranie Góry i Magurek Wiślańskiej i Radziechowskiej Trasa zaczyna się na poziomie 356 m n.p.m. w Ustroniu.

Najwyższym punktem jest Barania Góra 1220 m n.p.m.

Kończy się w Węgierskie Górce na poziomie 413 m n.p.m. Logistyka: pociąg Wycieczkę można również odbyć w formie treku z noclegami na Stożku i Przysłopie

Nawiguj

🌳 Trasa spacerowa: Nordic walking: Łabędy-Jezioro Dzierżno Duże-Łabędy Stopień trudności: 1.0

Dystans: 10,58 km

Czas trwania spaceru: 2 godz. i 36 min.

Przewyższenia: 21 m

Suma podejść: 77 m

Suma zejść: 77 m Trasę dla spacerowiczów z Radlina poleca Antares Wypad z kijami na plażę nad Jeziorem Dzierżno Duże. Most nas torami zamknięty, więc trzeba chadzać/jeździć alternatywnymi drogami. Ta jest najkrótsza, idealna dla tych co na piechotę :). Pogoda była bardzo zmienna, od śnieżycy, przez mgłę po deszcz. Jakkolwiek mgła połączona z pustkami i ciszą nad jeziorem dawała bajeczny efekt przyprawiający o dreszcze. Na tych drogach w takich warunkach oraz przy szybko zapadającym zmroku warto mieć ze sobą czołówkę, światełka mrugające, cokolwiek - gdyż spory kawał prowadzi przy drodze - co prawda mało uczęszczanej, ale jednak.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend dla Radlina

Traseo.pl to portal oraz darmowa aplikacja mobilna na urządzenia z systemami android lub iOS. Znajdziesz tu ponad 200 000 tras! Możesz nagrywać własne ślady podczas wycieczek lub podążać trasami pozostałych użytkowników. Szukaj inspiracji wycieczkowych. Rób zdjęcia, dodawaj opisy, a później wyślij zapisaną trasę na Traseo.pl. Będziesz mieć możliwość dodatkowej edycji danej trasy. Możesz również podzielić się nią z innymi użytkownikami Traseo lub zachować jako prywatną tylko dla siebie. Sprawdź wszystkie możliwości Traseo, zainstaluj aplikację i ruszaj na szlak!

Czy spacerowanie przynosi korzyści?

Spacerowanie przynosi wiele korzyści. Regularne spacery pomagają w walce ze stresem, a także pozytywnie wpływają na układ krążenia. Wpływają więc pozytywnie zarówno na zdrowie psychiczne, jak i fizyczne. Ruch to ważna część naszego życia, gdy chcemy dbać o zdrowie. Nie każdy ma czas i ochotę na uprawianie sportu. Spacerowanie to prosta forma aktywności i dobra alternatywa dla wszystkich, którzy nie przepadają za sportem. Oczywiście, jeśli jesteś osobą aktywną sportowo, spacery będą świetnym dopełnieniem.

Dbanie o odpowiednią dawkę ruchu powinno być szczególnie istotne dla osób, które mają siedzący tryb pracy. Wprowadź codziennie spacery do swoich planów, a zobaczysz ich pozytywny wpływ na Twoje samopoczucie. Ile powinno się robić kroków dziennie?

WHO podaje, że dzienna dawka kroków dla osoby dorosłej i zdrowej powinna wynosić pomiędzy 6 000 - 8 000 kroków dziennie. Natomiast osoby z przewlekłymi chorobami od 3 500 do 5 500 kroków dziennie. Czy to dużo? Zależy dla kogo. Jeśli do tej pory nie zwracałeś uwagi na to i niewiele się ruszałeś, warto zacząć od krótkich spacerów i stopniowo zwiększać liczbę kroków, by się nie zniechęcić. Oczywiście im więcej kroków, tym więcej korzyści, jednak nie warto popadać w skrajności. Każdy ma czasem słabszy dzień lub gorzej się czuje. Nie zmuszaj się wtedy na siłę do zrobienia odpowiedniej liczby kroków. Jeśli twoje ciało domaga się regeneracji, pozwól sobie na to. Spacerowanie to świetny pomysł na spędzanie czasu z najbliższymi. Dlaczego nie połączyć przyjemnego z pożytecznym? Umawiasz się regularnie na kawę z przyjaciółką? A może codziennie wieczorami siedzisz przed telewizorem z drugą połówką? Spróbuj zaproponować inną formę spędzanie czasu i wyciągnij najbliższych na spacer, jeśli pogoda jest sprzyjająca.

