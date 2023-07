Tu możesz znaleźć najlepsze lodziarnie w Radlinie. Sprawdź adresy w lipcu 2023

W naszej ojczyźnie większą popularność lody zdobyły w dwudziestoleciu międzywojennym. Sprzedawano je z wózków na ulicach Lwowa, Krakowa, Warszawy w postaci dwóch połączonych ze sobą wafli. Otwarte zostały także pierwsze lodziarnie, do których tłumnie ustawiały się kolejki.

W Renesansie włoski architekt i kucharz odkrył, że kiedy zamknięty pojemnik z kremem mleczno-jajecznym zostanie umieszczony w naczyniu z lodem i solą zostanie on zamrożony i w ten sposób powstaną lody. Pierwsza lodziarnia nosząca nazwę Cafe Procope pojawiła się we Francji w 1686 roku.

Już w starożytnych Chinach wspominano o deserach z owoców, lodu i mleka. Tym unikatowym rarytasem delektowali się również wybrane osoby zamieszkujące starożytny Rzym i Grecję. Był to posiłek unikatowy i przysparzający trudności w wykonaniu ze względu na konieczność sprowadzania lodu z wysokich partii górskich.

Po wojnie produkcja lodów rozwinęła się na szeroką skalę. Rzemieślnicy kręcili je w maszynkach. Serwowano je w waflach lub andrutach. Zaczęto sprzedawać również te na patyku. Lodziarnie w Radlinie powstawały przy głównym placu i najpopularniejszych ulicach. Lody można było dostać jedynie latem, z tego też powodu był to deser, na który czekano cały rok i cieszył się on dużym zainteresowaniem w sezonie.

Lody wegańskie różnią się od pozostałych tym, że nie zawierają w swoim składzie produktów odzwierzęcych. Są to zazwyczaj sorbety oraz lody wytwarzane z wegańskich zamienników np. mleka sojowego, kokosowego lub z nerkowca z owocami. Mają takie same walory smakowe, jak te wykonane w sposób tradycyjny i z pewnością są bardzo zdrowe.

Lody włoskie robione są z mieszanek w proszku, które łączy się z wodą. Maszyna zamraża powstałą masę. Podaje się je w formie stożka w waflu. W trakcie wytwarzania zostają napowietrzone, a ich temperatura jest wyższa niż innych lodów. Ich konsystencja jest delikatna i kremowa. Najpopularniejsze są śmietankowe i czekoladowe, ale występują też inne smaki, np. malinowe, pistacjowe, truskawkowe. A do tego możemy poprosić o polewę, także w różnych smakach.

Które lody są najmniej kaloryczne?

Gdy chcemy zjeść lody myślimy o tym czy są kaloryczne i czy nie zaszkodzą naszej figurze. W zależności od rodzaju lodów porcja 100 g zawiera w sobie około 200 kcl. Jedna gałka lodów waniliowych dostarcza około 130 kcl. Porównując to do innych deserów jest to niewielka ilość. Możemy więc bez obaw zajadać się nimi w upalne dni.

Zapewne najzdrowsze okażą się lody zrobione w domu. Przydadzą się do tego świeże owoce, jogurt lub wodę oraz dodatki, np. orzechy. Dodanie mniejszej ilości cukru lub zdrowszego zamiennika spowoduje, że kaloryczność będzie jeszcze niższa.