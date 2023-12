Tygodniowy przegląd prasy 3.12.2023: Radlin, 26.11-2.12.2023. Poznaj najważniejsze informacje z Radlina

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Radlina, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 26.11 a 2.12.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Tajemniczy obiekt w lesie. Budowla robi wrażenie ”?

Przegląd tygodnia: Radlin, 3.12.2023. 26.11 - 2.12.2023: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Tajemniczy obiekt w lesie. Budowla robi wrażenie Tajemnicza budowla to dawna niemiecka fabryka kruszywa (szutru) w Dalimierzu, niewielkiej miejscowości w gminie Polanów (województwo zachodniopomorskie), Ze szczątkowo dostępnych informacji wynika, że powstała w latach 20. albo 30. XX wieku. To co widać na współczesnych zdjęciach, to tylko jej część. 📢 Jest ostrzeżenie przed smogiem w Śląskiem - tragiczna jakość powietrza! Wysłano ALERT RCB! Gdzie jest najgorzej? Sprawdź ŚLĄSK. W piątkowy poranek 1 grudnia, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało sms-em ALERT do mieszkańców wybranych miast w woj. śląskim - ws. tragicznej dziś jakości powietrza. Których miast dotyczy ostrzeżenie? Gdzie jest teraz najgorzej? Sprawdź.

📢 Grudzień w Radlinie: Przegląd prasy z listopada 2023 w Radlinie, najważniejsze informacje miesiąca Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w listopadzie czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Radlina najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Zobacz dom Szymona Hołowni. Tu żyje marszałek sejmu i pilotka myśliwca MiG-29. Tak mieszka Szymon Hołownia z żoną, córeczkami i psiakiem”?

Tygodniowa prasówka 3.12.2023: 26.11-2.12.2023 Radlin: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Radlinie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Czasem to tylko gorączka i gorsze samopoczucie. Lekarka o COVID-19 u dzieci. Jak teraz przechodzą go najmłodsi? Co z maskami i kwarantanną? Coraz więcej dzieci choruje teraz na COVID-19. Obecnie łatwo go pomylić ze zwykłym przeziębieniem. Czy nadal jest dla nas tak groźny jak trzy lata temu? Jak reagować, gdy maluch ma potwierdzoną infekcję koronawirusem? O komentarz poprosiliśmy specjalistkę – lek. med. Anetę Górską-Kot, eksperta pediatrii z LUX MED.

📢 Polska Miss Nastolatek 2023 została wybrana! Zobacz zdjęcia najpiękniejszej nastolatki w Polsce Poznaliśmy nowe Polska Miss i Polska Miss Nastolatek 2023! Uroczyste gale odbyły się w Terminal Event Center we Wrocławiu. Było o co walczyć, ponieważ łączna pula nagród w obu konkursach przekroczyła ponad 200 000 złotych. 📢 Globalna wizja edukacji w Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej W erze cyfrowej uczelnie wyższe muszą iść z duchem czasu, a technologie, takie jak AI, VR czy Quantum Computing stają się nieodłącznym elementem ich przyszłości. Akademia WSB jest pionierem w dziedzinie transformacji cyfrowej. Jej innowacyjne podejście, inwestycje w nowoczesne technologie i wizja przyszłości edukacji czynią ją wzorem dla innych uczelni w kraju. 📢 Oto Kalendarz Lindner 2024 - czyli nagie modelki i trumny. Są pierwsze oficjalne ZDJĘCIA. Nowa edycja kontrowersyjnego kalendarza Oto Kalendarz Lindner 2024 - zdjęcia. Dla jednych to profanacja, dla innych artystyczna wizja. Pewne jest to, że dzięki temu kalendarzowi firmą z Wągrowca zainteresowały się największe gazety i telewizje w Europie. Wkrótce ukaże się najnowsza, 15. edycja słynnego już kalendarza firmy Lindner, producenta trumien - który swoją ofertę lubi prezentować w parze z... modelkami w negliżu. Jako jedni z pierwszych, prezentujemy część oficjalnych zdjęć z kalendarza wraz z fotografiami z backstagu.

📢 Kogo zaskoczyły i uwieczniły? Już nie robią zdjęć w woj. śląskim samochody Google. Wkrótce będzie aktualizacja 2023 Kogo zaskoczyły i uwieczniły? Co kilka lat samochody samochody Google jeżdżą po naszym miastach, robiąc zdjęcia do najnowszej aktualizacji Google Street View. Nie inaczej było w tym roku. Od marca do listopada w wielu miastach w Polsce można było dojrzeć samochody z charakterystyczną kamera na dachu. Jeździły po naszych ulicach i fotografowały dosłownie wszystko...

📢 Od 1 grudnia istotne zmiany w rejestracji na szczepienia przeciw COVID-19. Sprawdź, jak i gdzie się zapisać na nową szczepionkę Dzisiaj – 1 grudnia – zmieniają się warunki zapisów na szczepienia, zostaje m.in. zlikwidowana infolinia działająca od czasu wybuchu pandemii. Z kolei od 6 grudnia będzie można zaszczepić się przeciw COVID-19 szczepionką, która została zaktualizowana pod dominujący obecnie wariant koronawirusa. Sprawdź, komu i kiedy zaleca się przyjęcie dawki Nuvaxovid.

📢 Innowacyjne produkty P&G pomagają oszczędzać wodę i energię oraz obniżyć wydatki gospodarstw domowych W czasach rosnących kosztów życia, Polacy coraz częściej dostrzegają zalety prania w niskiej temperaturze, jednak wciąż w co drugim gospodarstwie domowym średnia temperatura prania wynosi 40°C – wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie Procter & Gamble [1]. Innowacyjne produkty do prania i zmywania naczyń takich marek jak Ariel, Vizir i Fairy skutecznie działają w niskich temperaturach i krótszych cyklach. Dla konsumentów oznacza to oszczędność wody i energii, a co za tym idzie, niższe rachunki. 📢 Wkrótce tysiące Polaków stracą dostęp do TVP. Zmiany zostaną przeprowadzone w dwóch etapach. Koniec starego standardu nadawania W związku ze zmianą standardu nadawania telewizji naziemnej, tysiące widzów stracą wkrótce dostęp do kanałów TVP. Proces odejścia od MUX-3 zostanie przeprowadzony w dwóch etapach i obejmie obszar całego kraju. Pierwsze zmiany nastąpią już 15 grudnia bieżącego roku.

📢 Atak zimy w Śląskiem! Trudna sytuacja na drogach. Tak wyglądają obecnie drogi... - zobaczcie zdjęcia Atak zimy w Śląskiem! Potwierdziły się prognozy synoptyków - od rana intensywnie pada śnieg w naszym regionie. Sytuacja na drogach jest trudna, ale jeszcze nie beznadziejna. Trzeba zwolnić, choć przede wszystkim ze względu na ograniczoną widoczność, a nie na zalegający na jezdniach śnieg. Najważniejsze trasy w regionach są czarne i przejezdne.

📢 Przegląd tygodnia z 26.11.2023 w Radlinie. Najważniejsze wydarzenia od 19.11 do 25.11.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Radlina, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 19.11 a 25.11.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Te stroiki świąteczne to hit 2023. Pomysły na piękne i wyjątkowe bożonarodzeniowe wianki – musisz zobaczyć te zdjęcia”?

ZOBACZ KONIECZNIE Ile kosztuje roczne utrzymanie samochodu?

Wideo szkolenie wojsko