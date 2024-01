Prasówka 7.01.2024 z całego tygodnia w Radlinie. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

KOMUNIKAT! Z popularnych sklepów wycofywane są niebezpieczne produkty, które mogą doprowadzić do tragedii. W ostatnich tygodniach na LISTĘ trafił m.in. powerbank - ryzyko zapłonu, uprząż sportowa do wspinaczki - nagle może się otworzyć czy zabawki w których wykryto podwyższoną zawartość kadmu. Wszystkie te produkty są wycofywane ze sklepów, a osoby które je zakupiły proszone są o och zwrot. Rzecz dotyczy produktów dostępnych wcześniej m.in. w sklepach Action, Pepco, Decathlon, Castorama, Leroy Merlin, Sinsey, Primark, Kik, Ikea...

ZAKUPY. Noworoczna wyprzedaż 2024 w Lidlu! W popularnym dyskoncie ruszyło właśnie "zimowe czyszczenie magazynu". Sprawdź te okazje! Sklep bardzo obniżyły ceny kilkudziesięciu artykułów - promocja trwa od 1 do 7 stycznia 2024 lub do wyczerpania zapasów. Dotyczy produktów z działów: ogród i warsztat, dom i kuchnia, zdrowie i relaks, moda i dla dziecka. Sprawdź co kupisz za połowę wartości.

NIERUCHOMOŚCI. Kup dom z działka w atrakcyjnej cenie! Nowy rok przyniósł spora liczbę licytacji komorniczych domów w woj. śląskim - tych jest dość sporo w styczniu 2024! Zebraliśmy dla was 20 ofert. Są tu budynki tańsze do remontu, jak i te już wykończone, do zamieszkania. Ceny rozpoczynają się od ok. 95 tys. złotych. Tak więc, jeżeli szukasz domu po okazyjnej cenie - dobrze trafiłeś! Wystawione na licytacji budynki, są zawsze poniżej ceny rynkowej.

Takie DZIWNE "akcje" zdarzyły się w woj. śląskim! Pan biegający niemal nago w czapce Mikołaja po ulicy, Cinquecento jak największe kombi, kobieta na dachu samochodu czy... wanna na rowerze. Śląskie może zaskakiwać! Przekonaj się, zobacz te zdjęcia!