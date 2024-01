Przegląd prasy z grudnia 2023. Zestaw najważniejszych wydarzeń miesiąca. Co działo się w Radlinie?

Za nami finał konkursu piękności Miss Earth 2023. O tytuł najpiękniejszej na świecie walczyły panie z kilkudziesięciu państw. Polskę reprezentowała Ewa Jakubiec z Opola. W konkursie zwyciężyła 18-letnia Drita Ziri z Albanii. Zobaczcie zdjęcia 12 NAJPIĘKNIEJSZYCH pań, które zakwalifikowały się do ścisłego finału.

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Radlina, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 24.12 a 30.12.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Miss Earth 2023 - oto 12 NAJPIĘKNIEJSZYCH kobiet na świecie! Zobacz ZDJĘCIA. Wśród nich Brazylijka, Rosjanka, Filipinka... ”?

Wycofane z APTEK! W piątek 22 grudnia 2023 r. Główny Inspektorat Farmaceutyczny opublikował kolejny już komunikat o nowym leku wycofanym z obrotu - tym razem jest to lek stosowany w leczeniu objawów zespołu jelita drażliwego. To już kolejny komunikat opublikowany w przeciągu ostatnich kilku tygodni przez GIF! Które dokładnie leki zostały jeszcze wycofane? Zobacz LISTĘ GRUDZIEŃ 2023.

Zarządzeniem Prezesa Rady Ministrów 2 stycznia 2024 r. został wyznaczony dniem wolnym od pracy dla członków korpusu służby cywilnej. Oznacza to, że większość urzędów, przede wszystkim skarbowe, w tym dniu będzie nieczynna.

KARTKI do wysłania w drugi dzień Świąt - już z życzeniami! Są już gotowe do wysłania. Publikujemy kilkadziesiąt e-kartek z życzeniami. Każdy znajdzie coś dla siebie...

Ten poranek zaskoczył wielu! Skąd ten śnieg? Wszak miało być "na plusie", a nawet deszczowo. Cóż, pogoda na święta Bożego Narodzenia w woj. śląskim niestety nie pozostawia złudzeń. Zapowiadany jest wzrost temperatury nawet do jedenastu stopni Celsjusza i... deszcz. Choć wigilijny poranek jest piękny - zobacz zdjęcia nadesłane przez internautów.

ŚLĄSKIE. W Wiśle otwarto w środę 20 grudnia nową turystyczną atrakcję - a mianowicie Habsburską Osadę Gospodarcza „U początków Wisły”. Skansen przybliża historię gospodarczą miasteczka na tle dziejów Księstwa Cieszyńskiego w początkach XX w. Zdaniem Tadeusza Papierzyńskiego z wiślańskiego magistratu będzie to miejsce, które da kolejny impuls do rozwoju turystyki.

ŚWIĘTA. Spowiedź przed Bożym Narodzeniem? Wiele osób chodzi do spowiedzi szczególnie przed świętami Jednak odpuszczenie grzechów przez księdza nie zawsze jest możliwe, nawet gdy wierny żałuje i chce zadośćuczynić. Zobaczcie, z czego żaden zwykły ksiądz nie będzie mógł was rozgrzeszyć!

Przedwojenne wigilie i spotkania gwiazdkowe. Zobaczcie jak kiedyś świętowano wigilię Bożego Narodzenia. Zapraszamy do galerii zdjęć!

Cudowne zjawisko! To nie fotomontaż ani wynik zastosowania jakichś wymyślnych filtrów - tak wyglądało dziś, we wtorek 19 grudnia niebo nad m.in. Ujsołami pod Żywcem, w Katowicach, Chorzowie, Zabrzu, Gliwicach, Bytomiu, Rybniku czy w Częstochowie! Ten wschód słońca należał do wyjątkowych! Poranek dosłownie zapierał dech w piersiach. Niebo "zapłonęło" i stało się czerwone. Takie widoki można oglądać w nieskończoność. Zobaczcie sami!

Jak wynika z ustaleń prokuratury z Olecka, która wniosła do sądu akt oskarżenia przeciwko Rafałowi I., aktor miał dotkliwie pobić 35-letniego Dawida K., który był przez niego zatrudniony.