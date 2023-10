Prasówka tygodniowa z 15.10.2023 w Radlinie. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Przegląd tygodnia: Radlin, 15.10.2023. 8.10 - 14.10.2023: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Sobota 14 października to dzień ciszy wyborczej oraz referendalnej. Nie można prowadzić, namawiać do oddania głosów, czy zrywać plakatów. Policja jednak odnotowała m.in. w Gdańsku, Wieliczce i Rzeszowie kilka incydentów zaburzenia ciszy wyborczej.

Od dłuższego czasu trwały spekulacje na temat przyszłości Krzysztofa Stanowskiego w Kanale Sportowym. Sam zainteresowany długo unikał tematu lub zaprzeczał pogłoskom, jednak wreszcie zabrał głos w tej sprawie, udostępniając oświadczenie. Oto, co napisał jeden z założycieli portalu.

Ciasto marchewkowe z orzechami uratuje sytuację, gdy nagle mają wpaść goście, a my nie zrobiliśmy wcześniej zakupów. Do jego wykonania potrzebne jest tylko kilka składników, które niemal zawsze są w kuchni. Wypiek jest niesamowicie aromatyczny, a do tego tak puszysty i wilgotny, że niemal rozpływa się w ustach. Podaję sprawdzony przepis na ciasto marchewkowe z orzechami.