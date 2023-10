Przegląd tygodnia z 8.10.2023 w Radlinie. Najważniejsze wydarzenia od 1.10 do 7.10.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przegląd tygodnia: Radlin, 8.10.2023. 1.10 - 7.10.2023: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

W najbliższy piątek, 13 października 2023 roku, Tychy staną się areną niezwykłego wydarzenia kulturalnego. Fundacja „Towarzystwo Projektów Edukacyjnych” organizuje koncert pn. „Śląska Duszo Solidarności!”. Na scenie w tyskiej Mediatece zagrają wyjątkowi artyści. Początek wydarzenia o godzinie 19:00. Wstęp jest wolny.

Pyszne pierogi z twarogiem i ziemniakami to tradycyjna potrawa, którą mogą zjeść miłośnicy klasycznych obiadów. To danie z powodzeniem zjedzą wegetarianie, którzy nie stronią od nabiału. Aby ciasto rozpływało się w ustach ważne, aby użyć bardzo ciepłej wody i długo mieszać do rozwinięcia glutenu. Zobacz przepis na tradycyjne pierogi z ziemniakami i twarogiem.