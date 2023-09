Prasówka z sierpnia 2023. Sprawdź, co działo się w Radlinie. Czy jesteś na bieżąco?

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Radlina, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 20.08 a 26.08.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Bezpłatne koncerty gwiazd na Śląsku! Co oferuje WEEKEND 25 - 27 sierpnia? Zaplanowane koncerty, dożynki i dni miasta. Pectus, B.R.O, Enej, S”?

ROZRYWKA. Poznaj darmowe imprezy w woj. śląskim 25-27 sierpnia! Szukasz planów na najbliższy czas? To ostatni dzwonek na skorzystanie z tegorocznych wakacji. Specjalnie dla Was przygotowaliśmy listę imprez i wydarzeń, które odbywają się w Śląskiem. Wiele popularnych artystów w jednym miejscu! Najlepszą informacją jest to, że wszystkie z nich są całkowicie ZA DARMO! Zaplanuj swój czas nie wydając ani złotówki. Ostatni weekend wakacji należy do Ciebie!

ZWIETRZĘTA. Chętnie wietrzymy pomieszczenia w naszych mieszkaniach i wpuszczamy do nich promienie słoneczne, to jednak nie wszystko to wpada do naszego domu. Wiele owadów próbuje się dostać do nich ukradkiem szukając ciepłego kąta, w którym będą mogły przezimować. Potrafią być bardzo upierdliwe, gryźć, żądlić, zostawiać za sobą bardzo nieprzyjemny odór i nie tylko. O jakich owadach mowa? Jest ich dosyć sporo. Zajrzyjcie koniecznie do naszej galerii!