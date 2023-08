Tygodniowy przegląd prasy 20.08.2023: Radlin, 13.08-19.08.2023. Poznaj najważniejsze informacje z Radlina

Przegląd tygodnia: Radlin, 20.08.2023. 13.08 - 19.08.2023: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

17 sierpnia 2023 r., zgodnie z prognozami IMGW - przez niemal całe woj. śląskie przeszły gwałtowne burze z ulewami i możliwym gradem. Te poczyniły spore straty - zerwane dachy, powalone drzewa, podtopienia... Ośrodek harcerski w Pławniowicach wygląda jak po przejściu trąby powietrznej! Strażacy interweniowali kilkaset razy! Zobacz zdjęcia.

Poznaj terminy jesiennych targów ogrodniczych i rolniczych z okazją do kupienia roślin w różnych częściach kraju. Jesień to odpowiednia pora na dokonanie nowych nasadzeń w ogrodzie i na działce. Drzewa owocowe, krzewy, byliny wielu gatunków i odmian przyjmą się we wrześniu i październiku lepiej, niż wiosną. Dlatego podczas najbliższych tygodni warto wybrać się na zakupy.