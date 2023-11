Przegląd prasy z tygodnia 12.11.2023. Co działo się w Radlinie. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Instytut Meteorologii i Gospodarski Wodnej opublikował nową eksperymentalną prognozę długoterminową temperatury i opadu na całą zimę 2023/204. Pojawiła się zmiana w stosunku do poprzedniej zapowiedzi dla stycznia. Sprawdź, jakiej pogody spodziewać się od grudnia do marca. Wiosna będzie wcześnie?

Pieprznik trąbkowy należy do grzybów, które nie są zbyt znane, ale to kuzyn popularnej „kurki”. Rośnie w lasach późną jesienią, nawet w listopadzie. Ten grzyb rzadko go zbieramy, a to błąd. Sprawdź, jak wygląda pieprznik trąbkowy, gdzie rośnie i z czym można go pomylić.

Serniki, biszkopty i ciasta z galaretką to wypieki, które w łatwy sposób można przygotować w biało-czerwonych barwach. Można bawić się kolorystyką użytych owoców, użyć barwnika spożywczego lub czerwonej galaretki. Podpowiadamy 5 niezawodnych ciast, które umilą świętowanie w rodzinnym gronie.