Przegląd prasy z tygodnia 3.09.2023. Co działo się w Radlinie. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Dobra pogoda, niezwykłe okoliczności przyrody, świetni muzycy i ponad 800 uczestników z ośmiu miast aglomeracji śląskiej. Tak było w trakcie letnich terapeutycznych sesji muzycznych „Natura online/offline”, które odbyły się w dniach 19-20 oraz 26-27 sierpnia na terenie Parku Krajobrazowego „Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich”. To kontynuacja zimowo-wiosennej edycji „Solar Renewal”. Ten unikatowy projekt powstał w odpowiedzi na niepokojące dane dotyczące zdrowia psychicznego Polek i Polaków. Wydarzenie stanowiło niezwykłe połączenie natury, muzyki i technologii zachęcając uczestników do zrelaksowania się oraz do wyjątkowej podróży przez dźwięki ambientu, specjalnie dobranej muzyki eksperymentalnej i otaczającej ich przyrody. Przedstawiciele Fundacji Soundscape zapewniają, że terapeutyczne sesje muzyczne powrócą w sezonie zimowo-wiosennym.

Wrzesień to miesiąc, kiedy można sadzić całe mnóstwo roślin, przede wszystkim wieloletnich. Należy do nich sporo kwiatów, ale też krzewów i drzew. Na posadzenie niektórych będziemy mieć też czas jeszcze w październiku, ale są też takie rośliny, dla których wrzesień to optymalny czas, żeby je posadzić. Musimy pamiętać przede wszystkim o wiosennych roślinach cebulowych, ale także iglakach i innych roślinach zimozielonych. Wrzesień to też czas sadzenia bylin i siewu niektórych kwiatów, a także warzyw. Sprawdź, co posiać i posadzić w tym miesiącu.